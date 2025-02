21/02/2025 10:51:00

Vigili del fuoco in azione questa mattina in Via Massimo D'Azeglio, a Marsala, per una minicar in fiamme.

Il piccolo veicolo, arrivato nei pressi dell'ex Palazzo di Giustizia (che oggi ospita gli uffici tecnici comunali), ha iniziato ad emettere del fumo. Il conducente ha arrestato la corsa e sono stati allertati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Marsala che giunti sul posto hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.

Nessuna conseguenza per il conducente della minicar. Il traffico in zona è rallentato.