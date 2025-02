Domani a Marsala l'incontro formativo "L'aggancio e la relazione di aiuto"

Maglie da calcio trasformate in camici per i piccoli pazienti dell'Ospedale di Trapani

Una maglia di una squadra di calcio si è trasformata in un camice per un piccolo paziente del reparto di Chirurgia Pediatria dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. LIVE Charity, ente no profit attivo dal 2008 con vari...