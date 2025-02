Maglie da calcio trasformate in camici per i piccoli pazienti dell'Ospedale di Trapani

21/02/2025 09:25:00

Una maglia di una squadra di calcio si è trasformata in un camice per un piccolo paziente del reparto di Chirurgia Pediatria dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

LIVE Charity, ente no profit attivo dal 2008 con vari progetti benefici e che gestisce numerose maglie da calcio, ha deciso di trasformare questi oggetti in divertenti "capi da corsia” a disposizione dei bambini ricoverati con diverse patologie nei reparti dell’Ospedale.

Si tratta del progetto “Una maglia in corsia”, proposto da LIVE CHARITY e che ha trovato subito l’entusiasmo da parte dei responsabili dell'Ospedale.

Le varie maglie, di vari club, sono diventate, con qualche semplice modifica sartoriale, dei veri e propri camici e vestaglie ospedaliere per i piccoli pazienti, che le indosseranno nei momenti in cui dovranno sottoporsi a specifici esami diagnostici, visite o nel tragitto verso la sala operatoria.

In questa occasione sono state donate altre maglie anche da LITOS, negozio di articoli sportivi a Trapani.

Un gesto semplice, ma di grande valore per i bambini che vivono in prima persona la sofferenza della malattia e per le famiglie che ne condividono ogni giorno il peso. L’obiettivo, infatti, è cercare di alleggerire il più possibile tutto questo peso emotivo della permanenza in Ospedale, trasformando la quotidianità della degenza in momenti di svago e divertimento e, perché no, anche orgoglio: indossare la maglia della squadra del cuore può infatti rendere il piccolo paziente più allegro e la stessa esperienza ospedaliera meno stressante e più piacevole.

La collaborazione è stata sancita nelle settimane scorse da un incontro con il Dott. Paolo Formica (Responsabile reparto Chirurgia Pediatrica), Andrea Zalamena (Presidente Live Charity) e Francesca Fontana (Segretaria Live Charity), con il pieno appoggio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

“Per LIVE Charity è un motivo di orgoglio perché aiutiamo i più piccoli con questa iniziativa solidale - spiega Francesca Fontana -. Questo progetto è la dimostrazione che se si "fa squadra" si possono portare a termine tante piccole cose. Siamo felici di poter fare la prima consegna per questo progetto. Vogliamo partire da Trapani per raggiungere tante altre realtà in Italia e poter dare, con queste maglie, coraggio e conforto ai tanti piccoli degenti. Ogni maglia, trasformata in camice, rappresenta un piccolo gesto di conforto che speriamo possa portare un sorriso a chi è costretto a vivere giornate in Ospedale. Non è un caso che questo progetto parta da Trapani: faremo sicuramente da apripista per altri Ospedali in Italia”.

È intervenuto alla consegna anche il Direttore Generale dell’ASP Trapani, Ferdinando Croce. Queste le sue parole: “È una delle tante iniziative che all'Ospedale Sant'Antonio Abate sono state caratterizzate da questa forte generosità e collaborazione con il territorio e con le Associazioni che lo rappresentano, come in questo caso Live Charity alla quale sono veramente grato. Un piccolo gesto, anzi un piccolo grande gesto in realtà, perché ai nostri pazienti che vengono in Ospedale per farsi curare (a volte anche per vicende particolarmente significative) è bene garantire un sorriso e allietarli, per esempio, come in questo caso, con le maglie da calcio, trasformate in camici. I piccoli saranno così distratti, in senso positivo, all’atto di affrontare i primi grandi gesti di coraggio che si richiedono quando si accede all’Ospedale”.

L’idea nasce dalla volontà di LIVE Charity di offrire ai piccoli pazienti un’opportunità unica di sentirsi meno intimoriti nell’affrontare momenti delicati e dolorosi, come quelli che si possono