Erice, semaforo spento da anni in via Cesarò

22/02/2025

Un semaforo fuori uso da anni ad Erice ma che nessuno sistema. E' questa la segnalazione di un lettore di Tp24 che scrive per un evidente problema che riguarda la sicurezza stradale. Francesco, cittadino della zona, ha voluto portare all'attenzione della nostra redazione la situazione del semaforo all'incrocio tra via Cesarò e viale delle Province, che risulta essere fuori uso da anni.

"Gentilissimo signor direttore, volevo solo segnalare che evidentemente il Comune di Erice è allergico ai semafori. Infatti, anche quello all'incrocio tra via Cesarò e viale delle Province giace abbandonato da anni e nessuno se ne cura, nonostante l'incrocio sia estremamente pericoloso. Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti e complimenti a tutti voi per l'ottimo lavoro."

Le parole di Francesco evidenziano una problematica che mette a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. Un semaforo non funzionante in un incrocio trafficato rappresenta un potenziale pericolo per la viabilità, aumentando il rischio di incidenti.

