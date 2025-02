Crisi respiratoria per Papa Francesco, è in prognosi riservata

22/02/2025 20:36:00

Papa Francesco, 88 anni, ha subito questa mattina una grave crisi respiratoria di tipo asmatico, che ha richiesto l'applicazione di ossigeno ad alti flussi.

Secondo il bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, gli esami del sangue hanno evidenziato una piastrinopenia associata ad anemia, rendendo necessaria la somministrazione di emotrasfusioni. Il Pontefice rimane vigile e ha trascorso la giornata in poltrona, sebbene con maggiori sofferenze rispetto a ieri. Al momento, la prognosi è riservata. ​

Papa Francesco è ricoverato da una settimana al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale, sviluppatasi in seguito a una bronchite. I medici hanno espresso preoccupazione per il rischio di sepsi, un'infezione del sangue potenzialmente letale che può insorgere come complicanza della polmonite. Finora, non ci sono evidenze di sepsi, e il Papa sta rispondendo alle terapie in corso. ​

Nonostante le speculazioni riguardo a una possibile rinuncia, il Segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, ha definito tali discussioni "inutili", sottolineando che l'attenzione è focalizzata sulla salute del Santo Padre e sul suo recupero. Si prevede che Papa Francesco rimanga in ospedale per almeno un'altra settimana per garantire una completa guarigione. ​

Nel frattempo, le celebrazioni dell'Anno Santo proseguono senza la presenza fisica del Papa. Per la seconda domenica consecutiva, l'Angelus sarà diffuso solo in forma scritta. I fedeli di tutto il mondo continuano a pregare per la pronta guarigione del Pontefice. ​