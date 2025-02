Mazara: riapre la strada comunale di Borgata Costiera 

22/02/2025 08:00:00

Dopo mesi di chiusura per importanti lavori alla rete fognaria, la strada comunale che collega Borgata Costiera a via Salemi sarà nuovamente transitabile a partire da venerdì 21 febbraio. L'annuncio arriva dall'assessore ai Lavori Pubblici, Vito Torrente, che sottolinea come l'intervento fosse necessario per migliorare la gestione delle acque bianche e prevenire allagamenti.

Fine del divieto di transito: un passo avanti per la viabilità

Il divieto di transito temporaneo, in vigore dallo scorso 23 settembre, era stato imposto per consentire la realizzazione di una moderna condotta fognaria destinata alla confluenza delle acque piovane. L'opera fa parte di un progetto più ampio che continuerà nei prossimi mesi, ma senza interessare ulteriormente il tratto stradale ora riaperto al traffico.

I dettagli dei lavori: impresa, finanziamenti e tempistiche

L'intervento, affidato all'impresa Cosmak srl di San Pietro Patti (Me) attraverso la procedura negoziata Mepa, ha previsto un ribasso di circa il 36% sull'importo base d'asta di 1,5 milioni di euro, oltre ai costi di sicurezza e manodopera (determina n. 1468/2024). Il finanziamento complessivo dell'opera, pari a circa 2 milioni di euro, è stato garantito dal Dipartimento di Protezione Civile.

Il progetto e la direzione dei lavori sono stati affidati all'ing. Vincenzo Vilardo, mentre la responsabilità del procedimento è stata assunta dall'arch. Antonia Russo, coadiuvata dal geometra Mario D’Agati del 3^ settore comunale.

Un'infrastruttura migliorata per i residenti

Con la riapertura della strada comunale Costiera, i residenti e i fruitori della Borgata potranno finalmente usufruire di un accesso più agevole, riducendo i disagi degli ultimi mesi. Gli interventi in corso mirano a dotare l'area di un sistema fognario efficiente e moderno, essenziale per la prevenzione di allagamenti e il miglioramento complessivo delle infrastrutture locali. L'amministrazione comunale ringrazia la cittadinanza per la pazienza dimostrata e assicura che i lavori proseguiranno con la massima attenzione per garantire sicurezza e funzionalità alla Borgata Costiera.