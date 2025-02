Marsala: facciamo il punto sui lavori al Lungomare e sulla progettazione del Porto

22/02/2025 06:00:00

A Marsala sono diversi i cantieri attualmente aperti, ma molti di essi risultano fermi, come riportato ieri su TP24. Tra questi, spiccano quello di Piazza Mameli e il cantiere sul lungomare nei pressi del porto. A breve dovrebbe partire, dopo anni di anunnci, i lavori per la riqualificazione del Parco di Salinella, mentre quelli al Monumento ai Mille sono già in corso da qualche giorno.

Lavori fermi al lungomare nei pressi del porto

Per quanto riguarda i lavori nella zona del porto, la situazione rimane bloccata. Nonostante l’annuncio, due settimane fa, dello stanziamento di 98 mila euro per la rimozione e lo spostamento della cabina Enel che impedisce l’avanzamento delle operazioni, la struttura è ancora al suo posto. Da tempo, inoltre, non si vedono operai né mezzi in azione.

Lungomare Florio - Dopo una lunga pausa, i lavori sul Lungomare Florio sono ripresi. Le palme, inizialmente piantate troppo vicine alla strada, sono state ricollocate fino all’ingresso delle Cantine Florio. Attualmente si sta procedendo con la sistemazione dei viali. I mezzi sono presenti sul posto, ma durante il sopralluogo di ieri non erano visibili operai al lavoro.

Lungomare Boeo - Sul Lungomare Boeo, dopo la messa in sicurezza del terrapieno, si sta intervenendo sui marciapiedi. Gli alberi esistenti sono stati sradicati per fare spazio a nuove aiuole, come comunicato dall’amministrazione. Nel tratto di fronte al Baglio Anselmi e al Baglio Tumbarello, i lavori di messa in sicurezza dei marciapiedi proseguono, anche se ieri non si sono visti operai. Sono state, però, installate nuove fioriere, come documentato dalle immagini scattate.

Porto di Marsala: novità sulla progettazione

Per fare chiarezza sulla situazione che ruguarda il progetto del porto, abbiamo parlato con l’assessore Giacomo Tumbarello. L’assessore ha confermato che il contratto per la progettazione è stato firmato un mese fa, dopo una lunga attesa dovuta alla necessità di reperire nuove risorse finanziarie. Grazie all’ingegnere Marino del Genio Civile, i fondi sono stati finalmente trovati e i progettisti stanno lavorando e hanno quattro mesi di tempo per consegnare il progetto. "In occasione della firma del contratto, il sindaco Massimo Grillo li ha incontrati, concordando un nuovo incontro. Nei prossimi giorni ci rivedremo con i progettisti per fare il punto e valutare eventuali varianti e necessità aggiuntive", ha dichiarato Tumbarello.