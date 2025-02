L'alunna di Salemi ed il trasferimento negato. C'è il reclamo e anche il ricorso in Cassazione

23/02/2025 07:00:00

Non si arrende il salemitano che non è riuscito ad ottenere il “nulla osta” per il trasferimento della figlia da una scuola di Castelvetrano ad una di Salemi. Dopo l’archiviazione, infatti, della denuncia che il genitore aveva presentato alla Procura di Marsala, l'uomo ha ritenuto opportuno di presentare reclamo avverso l’archiviazione disposta dal gip avanti il tribunale monocratico penale, così come previsto da una recente norma (“riforma Cartabia”). E contro l’archiviazione ha fatto, inoltre, ricorso anche in Cassazione.

I due procedimenti sono curati dagli avvocati Galluffo e Cimiotta. Il prossimo 6 marzo è prevista l'udienza in cui si discuterà il reclamo. L'uomo afferma che la tutela del diritto allo studio della figlia è di estrema importanza e non accennerà a desistere. Attraverso il reclamo, qualora questo venisse accolto, gli atti tornerebbero al

giudice per le indagini preliminari per una ulteriore valutazione dei fatti. La querela archiviata riguardava una presunta omissione di atti di ufficio in relazione al mancato trasferimento della studentessa. Pare che il genitore abbia presentato più di una denuncia.