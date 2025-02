Riforniscono Alcamo di cocaina, crack e hashish: arrestati due alcamesi e un trapanese

23/02/2025 12:59:00

La Polizia di Stato ha inferto un duro colpo al traffico di sostanze stupefacenti ad Alcamo con l’operazione "Take Away". Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Alcamo hanno arrestato tre persone, due pregiudicati alcamesi e un trapanese, ritenuti membri di un’organizzazione dedita alla distribuzione di cocaina, crack e hashish sul territorio.

Le indagini, condotte dalla Procura della Repubblica di Trapani tra marzo e luglio 2023, hanno permesso di ricostruire l’attività del gruppo, caratterizzata da una rigida suddivisione di ruoli e da un costante rifornimento di droga. Il sodalizio criminale operava utilizzando un linguaggio criptico e coordinando una rete di pusher sotto il controllo di una famiglia di pregiudicati, elemento chiave per mantenere segretezza e continuità operativa.

Uno dei principali fornitori di stupefacenti era un noto pregiudicato trapanese, che riforniva i pusher alcamesi per soddisfare la domanda locale. L’operazione ha portato alla contestazione di numerosi episodi di trasporto, detenzione e cessione di droga, evidenziando l’allarmante diffusione del consumo tra i giovani, spesso appartenenti a fasce sociali meno abbienti.

Gli arrestati sono stati trasferiti al carcere di Trapani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le successive determinazioni. L’operazione "Take Away" rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di droga e si inserisce in una strategia più ampia di contrasto alla criminalità locale, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza della comunità alcamese.

L’arresto dei tre uomini conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nel reprimere il fenomeno dello spaccio di droga. Il consumo di sostanze stupefacenti rappresenta una grave piaga sociale, coinvolgendo fasce sempre più giovani della popolazione.