I medici del Papa non sciolgono la prognosi

24/02/2025 10:41:00

Papa Francesco, all’undicesimo giorno di ricovero in una stanza al decimo piano del Gemelli di Roma, rimane in condizioni serie. Sabato ha avuto una crisi respiratoria, e ieri nel consueto bollettino medico serale si parlava di un principio di insufficienza renale. I medici non sciolgono la prognosi (cioè non sono in grado di fare previsioni su come si evolverà la condizione del paziente), però sottolineano che il Papa è «vigile e ben orientato». «Chi vede il Papa regolarmente resta un piccolo gruppo di persone che nemmeno il professor Alfieri – durante la conferenza stampa al Gemelli – ha voluto svelare. Chi entra ed esce dalla stanza si conta su una mano. Sicuramente il segretario personale, padre Juan, oltre all’infermiere di fiducia, Massimiliano Strappetti e al dottor Luca Caruso della sanità vaticana» scrive Il Messaggero.



Nell’ultimo bollettino si diceva anche che il Papa ha subito delle trasfusioni e che per respirare è aiutato da cannule nasali, e che dopo la crisi respiratoria la cura antibiotica è stata modificata.



«Non ha potuto fare l’Angelus benché abbia fatto diffondere a mezzogiorno il testo preparato. “Proseguo fiducioso il ricovero al Policlinico Gemelli, portando avanti le cure necessarie; e anche il riposo fa parte della terapia! Ringrazio di cuore i medici e gli operatori sanitari di questo Ospedale per l’attenzione che mi stanno dimostrando e per la dedizione con cui svolgono il loro servizio tra le persone malate”. Subito dopo ha usato anche Twitter per postare un pensiero di gratitudine verso coloro che gli hanno fatto arrivare lettere, disegni, poesie, frasi di pronta guarigione. “Mi sono giunti tanti messaggi di affetto e mi hanno particolarmente colpito le lettere e i disegni dei bambini”. […] Da New York, invece, il cardinale super conservatore Dolan, […] si è lasciato sfuggire un commento glaciale: “Noi lo amiamo, e io spero che non accada mai, ma forse è venuto il suo tempo”» .