24/02/2025 11:35:00

Marsala piange la scomparsa di Giuseppe Angileri, venuto a mancare il 21 febbraio 2025 a Verona, all'età di 74 anni.

I funerali saranno celebrati mercoledì 26 febbraio alle ore 16:00 presso la Parrocchia Maria SS. delle Grazie al Puleo a Marsala. La camera ardente è stata allestita presso la Sala del Commiato Ragona & D’Antoni, in Via Selinunte n. 27, a partire dalle ore 12:00 del 26 febbraio, per permettere a familiari e amici di dargli l’ultimo saluto.

Giuseppe Angileri era nato a Marsala il 7 agosto 1950.