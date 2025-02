Torna la pioggia. Allerta gialla in Sicilia e in provincia di Trapani. Le previsioni

26/02/2025 08:44:00

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per oggi, mercoledì 26 febbraio, su tutta la Sicilia a causa di un vortice ciclonico che sta attraversando il Mediterraneo. L’alta pressione ha ceduto il passo a correnti fredde di origine nord-atlantica, portando piogge, un calo delle temperature e venti intensi su tutta l’isola.

Meteo Sicilia: piogge sparse e calo termico

Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni da deboli a moderate, localmente a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi nei settori nordorientali. Nel resto della Sicilia, le piogge saranno generalmente deboli e intermittenti, alternate a schiarite.

Le temperature subiranno un calo progressivo, più marcato nelle province occidentali, con una diminuzione dello zero termico che porterà nevicate sulle cime più alte dell’isola.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle zone soggette a rischio idrogeologico, dove le piogge potrebbero causare allagamenti e piccoli smottamenti.

Meteo Trapani e provincia: pioggia e vento forte

Oggi, in provincia di Trapani, il tempo sarà instabile, con piogge alternate a brevi schiarite.

Temperature: minime di 12°C, massime di 14°C

Mattina e pomeriggio: pioggia moderata o forte

Sera: piogge intermittenti e schiarite

Quota neve: a partire da 1470 metri in serata

Venti:

Mattina: moderati da Sud-Sud-Ovest (29 km/h)

Pomeriggio: forti da Ovest-Sud-Ovest (31 km/h)

Sera: forti da Ovest (36 km/h)

Mare: molto mosso

Visibilità ridotta nel primo pomeriggio



Giovedì 27 febbraio: miglioramento in arrivo

Per domani, giovedì 27 febbraio, il tempo sarà in graduale miglioramento:

Mattina: piogge intermittenti e schiarite

Pomeriggio e sera: cielo sereno

Temperature: minime di 11°C, massime di 15°C

Venti:

Mattina: forti da Ovest-Nord-Ovest (32 km/h)

Pomeriggio e sera: moderati da Nord-Ovest (30 km/h)

Quota neve: in calo fino a 1290 metri



Dopo questa breve fase instabile, il tempo tornerà più stabile nei giorni successivi, con temperature in ripresa e venti in attenuazione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi!