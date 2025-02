Marsala: a Palazzo VII Aprile il ricordo e le testimonianze sulla vita del Senatore Pino Pellegrino. Il video

26/02/2025 06:00:00

Sabato mattina, a Marsala, si è tenuta una sentita cerimonia per commemorare il Senatore Pino Pellegrino nel centenario della sua nascita. L’evento, organizzato dal Partito Democratico di Marsala presso la Sala delle Lapidi di Palazzo VII Aprile, ha rappresentato un’occasione per ricordare il contributo fondamentale di Pellegrino alla politica siciliana e alla crescita del Mezzogiorno.

Un tributo alla sua memoria: una via intitolata a Pellegrino

Nel corso della commemorazione, è stata annunciata una significativa iniziativa in onore del senatore. Grazie al lavoro della commissione toponomastica, presieduta dal Senatore Pietro Pizzo, l’attuale via Vecchia Mazara sarà intitolata a Pino Pellegrino, in attesa del benestare del prefetto. Un gesto simbolico, che permetterà alla città di Marsala di mantenere viva la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita alla giustizia sociale e ai diritti delle classi lavoratrici.

Un uomo di lotta e di ideali

Durante la cerimonia, è stato ricordato il percorso politico e sociale di Pellegrino: avvocato, parlamentare del Partito Comunista Italiano e segretario della Camera del Lavoro CGIL di Marsala. Il suo impegno nelle lotte contadine fu determinante per restituire agli agricoltori le terre incolte o mal coltivate, contribuendo così al riscatto delle fasce più deboli della società.

Alla commemorazione hanno preso parte diversi esponenti politici e del mondo giuridico. Dopo i saluti istituzionali di Enzo Sturiano, Presidente del Consiglio Comunale di Marsala, e del Sindaco Massimo Grillo, sono intervenuti Marco Guerriero, Commissario del PD, Domenico Venuti, Segretario Provinciale del PD, e l’On. Dario Safina, Deputato all’ARS e l’Avv. Francesca Frusteri, Presidente della Camera Penale di Marsala.

Tra i relatori si sono distinti il Senatore Vito Bellafiore, il Senatore Pietro Pizzo, l’On. Stefano Pellegrino e Salvatore Cosenza, i quali hanno ripercorso il ruolo centrale che Pino Pellegrino ha avuto nella politica siciliana del Novecento. La moderazione dell’evento è stata affidata a Gaspare Galfano, mentre l’introduzione è stata curata da Filippo Piccione.

Intervento e ricordo a Palazzo VII Aprile del senatore Pellegrino di Filippo Piccione - Nell’intervento tenuto nella Sala delle Lapidi a Palazzo VII aprile, durante la commemorazione del senatore Pino Pellegrino nel centenario della sua nascita, Filippo Piccione (qui l'intervento integrale) ha ricordato i tratti salienti della sua vita e del suo impegno politico e sociale. Pellegrino è stato descritto come un combattente tenace, un leader carismatico e un uomo di grande integrità, dedito alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla promozione della giustizia sociale. La sua carriera politica, iniziata nel Partito Comunista Italiano, lo portò a ricoprire ruoli di rilievo a livello nazionale, con quattro legislature tra Camera e Senato, durante le quali si batté per il Mezzogiorno, la Sicilia e la sua Marsala, affrontando temi cruciali come la viticoltura, la pesca, l’emigrazione e le infrastrutture.

Piccione ha anche ricordato l'impegno di Pellegrino nella lotta contadina, nella difesa dei diritti dei braccianti e nella promozione della cooperazione, nonché per il suo ruolo nella riforma agraria e nella resistenza civile contro le ingiustizie sociali e il potere mafioso. La sua capacità di coinvolgere e mobilitare le masse, unita alla sua profonda cultura e alla sua passione per la letteratura, lo resero una figura di spicco nel panorama politico siciliano e nazionale.

L’intervento ha inoltre sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria di Pellegrino e di continuare la sua lotta per la giustizia sociale e i diritti dei più deboli, proponendo di intitolare una strada o un luogo pubblico in suo onore. La commemorazione si è conclusa con un appello a proseguire il suo impegno per un’Italia più giusta e democratica, ispirandosi ai valori da lui incarnati.

Gli interventi - Quello di Enzo Sturiano, legato a Pellegrino da un’amicizia di lunga data. Con commozione, ha ricordato il senatore come un uomo coerente, dotato di un profondo senso delle istituzioni e animato da una guida costante nella sua azione politica: la giustizia sociale. Il secondo intervento significativo è stato quello del deputato regionale Dario Safina, che ha sottolineato la ferrea volontà di Pellegrino di formare una nuova classe politica partendo dai giovani e dal confronto continuo con loro. Anche Safina ha ribadito come la giustizia sociale fosse il valore fondante del pensiero e dell’azione del senatore. Stefano Pellegrino ha raccontato come sia cresciuto professionalmente e politicamente seguendo i consigli del senatore Pino Pellegrino.