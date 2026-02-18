Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
18/02/2026 12:00:00

Saline del Trapanese in sofferenza, Safina (PD) annuncia una norma a difesa del comparto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-02-2026/1771411830-0-saline-del-trapanese-in-sofferenza-safina-pd-annuncia-una-norma-a-difesa-del-comparto.jpg

Le mareggiate mettono in ginocchio le saline tra Trapani e Marsala. E dalla Regione arriva una proposta per tutelare il comparto. Il deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, annuncia una norma che punta a riconoscere la produzione del sale marino per evaporazione naturale come attività equiparabile all’agricoltura in caso di calamità.

“Difendere le saline significa difendere l’ambiente, il lavoro e un modello produttivo costruito in armonia con la natura”, afferma Safina presentando l’iniziativa che sarà inserita nel Disegno di legge stralcio per le attività produttive.

 

Cosa prevede la proposta

La norma introduce un principio nuovo per il sistema produttivo siciliano: equiparare la produzione del sale marino agli interventi compensativi previsti per l’agricoltura in caso di eventi atmosferici eccezionali.

“Non si tratta di un impegno immediato di spesa – chiarisce il deputato trapanese – ma della creazione di un presidio normativo che consenta alla Regione di intervenire concretamente qualora il danno si manifesti in modo definitivo”.

In sostanza, si prepara uno strumento giuridico che permetta alla Regione Siciliana di attivare aiuti se l’emergenza dovesse trasformarsi in crisi strutturale per il comparto.

 

 

 

Mareggiate e impianti allagati

Il sistema delle saline lungo la costa tra Trapani e Marsala è sotto pressione da settimane. Le eccezionali condizioni meteomarine che stanno interessando la Sicilia occidentale hanno provocato mareggiate intense e un innalzamento del livello del mare con picchi fino a un metro e mezzo.

L’acqua ha invaso gli impianti, compromettendo le salamoie e danneggiando argini, canali e sistemi di regolazione. Strutture delicate, che funzionano grazie a un equilibrio millimetrico tra sole, vento e mare.

“È un fenomeno mai osservato prima con questa intensità e durata – sottolinea Safina – e oggi non possiamo sapere se nei prossimi mesi la natura riuscirà a riequilibrarsi”.

Il rischio è legato soprattutto alla prossima stagione produttiva. “Con un clima più secco in primavera il danno potrebbe essere in parte assorbito. Ma se ciò non avvenisse, il rischio sarebbe altissimo per l’intero comparto”.

 

 

Un settore chiave per l’economia locale

Le saline rappresentano una filiera primaria per il territorio trapanese. La produzione media annua oscilla tra le 130 e le 150 mila tonnellate di sale, con un fatturato superiore ai 25 milioni di euro e centinaia di posti di lavoro tra occupazione diretta e indotto.

Un sistema che non è solo economico, ma anche ambientale e paesaggistico, cuore di un’area che negli anni ha intrecciato produzione, turismo e tutela naturalistica.

 

 

 

“La produzione di sale marino si fonda esclusivamente su processi naturali, sull’azione del sole e del vento, ed è interamente condizionata dai fattori climatici, esattamente come l’agricoltura. È quindi giusto e necessario riconoscerle lo stesso livello di tutela”, spiega il parlamentare del Pd.

La proposta distingue nettamente questa attività dall’estrazione del salgemma da miniera, che resta classificata come attività estrattivo-industriale.

“Parliamo di un equilibrio delicatissimo tra uomo e ambiente, di un habitat ormai naturalizzato che va protetto insieme alle imprese e ai lavoratori che lo custodiscono ogni giorno”, conclude Safina.

L’emergenza è in corso. La partita, adesso, si gioca anche sul piano normativo.

 









Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771228665-0-matrimoni-2026-da-spada-a-trapani-sconti-fino-al-50-sulla-collezione-uomo.jpg

Matrimoni 2026: da Spada a Trapani sconti fino al 50% sulla collezione uomo

Native | 16/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-02-2026/1770893262-0-rigenera-medilab-a-marsala-medicina-rigenerativa-e-longevita-funzionale.jpg

Rigenera Medilab a Marsala: medicina rigenerativa e longevità...