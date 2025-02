Scempi ambientali a Pizzolungo: scarichi fognari e rifiuti edili nelle strade

27/02/2025 17:00:00

Detriti, materiali edili e persino scarichi fognari abbandonati lungo le strade di Pizzolungo. È la denuncia del consigliere comunale di Erice, Vincenzo Maltese, che ha segnalato una situazione allarmante per la frazione costiera, già al centro di diverse proteste da parte dei residenti.

Nei giorni scorsi, Maltese ha effettuato un sopralluogo in via Cloanto, una delle strade segnalate come luogo di deposito illecito di materiali presumibilmente provenienti da pozzetti Imhoff o impianti fognari. Stesso scenario si sarebbe verificato anche in via Marte, via Euriclea e una traversa di via Entello. Il consigliere ha confermato che il Comando di Polizia Municipale è già a conoscenza della situazione e sta lavorando per individuare i responsabili. Ma il problema non si limita agli scarichi fognari. Altra tipologia di materiale, questa volta proveniente da lavori edili, è stata scaricata in via Minerva e ai piedi della montagna, all’altezza del chilometro 9. Un gesto di degrado ambientale che deturpa un tratto di costa tra i più suggestivi del territorio.

Maltese chiede interventi immediati, sottolineando l’urgenza di installare telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili e garantire l’applicazione delle nuove norme di tutela ambientale, che prevedono sanzioni penali per gli autori di questi atti. Ma il consigliere segnala anche un altro problema: la carenza di illuminazione nelle strade interne di Pizzolungo, che favorisce azioni illecite.

"Tanti residenti stanno facendo quadrato per difendere questo tratto di costa", ha dichiarato Maltese, ricordando che il Consiglio comunale di Erice ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo per la ricognizione degli impianti di pubblica illuminazione. Tuttavia, nonostante l’impegno dell’assessore Agliastro e il riconoscimento del problema da parte dell’amministrazione, ad oggi nessun intervento è stato concretizzato.

Il consigliere si dice fiducioso nel lavoro della Polizia Municipale, ma chiede azioni più incisive per fermare gli scempi ambientali e restituire dignità a Pizzolungo, un’area che merita di essere protetta e valorizzata.