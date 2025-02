Le "Città dell’Olio di Sicilia" hanno  un nuovo coordinamento regionale

28/02/2025 17:10:00

Le Città dell’Olio della Sicilia rafforzano la loro presenza nell’Associazione nazionale con l’elezione del nuovo Coordinamento regionale. L’assemblea dei 34 Comuni soci ha confermato Giosuè Catania, consigliere della Camera di Commercio della Sicilia Orientale, come Coordinatore regionale.

Sono stati eletti anche i coordinatori provinciali: Franco Gagliano (Agrigento), Maria Rita Vitaliti (Catania), Tullio Urso (Siracusa), Rosalia Ventimiglia (Trapani) e Mario Cutello (Ragusa). Francesco Marino è stato nominato Segretario regionale, mentre Francesco Dimino, assessore del Comune di Sciacca, è stato designato come Consigliere nazionale, candidatura che sarà sottoposta all’Assemblea nazionale del 29 marzo.

L’incontro ha rappresentato anche un momento di confronto sulle attività da sviluppare entro l’anno, tra cui la “Camminata tra gli Olivi”, “La Merenda nell’Oliveta”, il “Concorso nazionale Turismo dell’Olio” e il programma educativo “Olio in Cattedra”. Sono stati discussi inoltre progetti a lungo termine per la valorizzazione del territorio, la tutela degli oliveti abbandonati e il rafforzamento dell’oleoturismo.

Il presidente dell’Associazione Città dell’Olio, Michele Sonnessa, ha sottolineato l’importanza di unire le forze per la promozione della cultura dell’olio e del paesaggio olivicolo. Giosuè Catania ha ringraziato i colleghi per la fiducia ricevuta, evidenziando l’impegno della nuova squadra per la crescita del settore e il rilancio del turismo legato all’olio extravergine d’oliva in Sicilia.