Marsala: in arrivo tre specializzandi cardiologi al "Paolo Borsellino"

28/02/2025 11:19:00

Le ultime polemiche sulle assunzioni di 16 medici cardiologi, che non avevano scelto l’ospedale Paolo Borsellino, vedono oggi un diverso impegno.

Nella giornata di ieri hanno accettato l’assegnazione a Marsala, a decorrere dal 16 aprile, tre specializzandi cardiologi. Soddisfatto Maurizio Abrignani, è direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia con UTIC dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala.

Il Direttore Generale dell’ASP, Ferdinando Croce, si è messo al lavoro per garantire maggiore presenza medica anche presso l’ospedale cittadino: “Avevo già assicurato che sarei stato in prima linea per il rilancio della sanità trapanese, scevra da condizionamenti campanilistici, ma che assicuri prontezza di risposta agli utenti che necessitano, in questo caso, della cardiologia marsalese.

Per questo dal 16 aprile tre specializzandi medici, che termineranno la specializzazione proprio in corsia nel mese di ottobre, implementeranno l’offerta del reparto. Un altro medico specializzando ha accettato invece di coprire l’incarico presso l’ospedale di Alcamo.

Un impegno che con tenacia ho voluto portare avanti e che oggi viene consegnato alla sanità del territorio”.