Oggi gli Shakalab a Petrosino. Ecco il loro tour tra Sicilia e Regno unito

03/03/2025 12:11:00

Dopo aver entusiasmato il pubblico spagnolo con le tappe a Madrid, Reus (Tarragona) e Barcellona insieme ai Train To Roots, gli Shakalab proseguono il loro tour con nuovi appuntamenti imperdibili. Dopo le tappe di Modena e Milano, il collettivo reggae siciliano sbarca nella sua terra d'origine per una serie di concerti che si preannunciano esplosivi. Il 3 marzo, infatti, gli Shakalab faranno tappa a Petrosino, esibendosi in Piazza della Repubblica in occasione del Carnevale, con un evento gratuito che promette di far ballare e cantare tutti i presenti.

Un tour tra Sicilia e Regno Unito

Prima dell'attesissimo live di Petrosino, la band si esibirà il 2 marzo ad Alcamo (TP) in Piazza Ciullo, sempre per il Carnevale Alcamese, e successivamente, il 7 marzo a Cammarata (AG) in occasione del 1° Rally Monti Sicani. Al termine delle tappe siciliane, il collettivo volerà in Regno Unito, dove il 19 marzo sarà a Londra (The Garage) e il 20 marzo a Manchester (Academy) per chiudere il tour in grande stile.

"Gherreros": la nuova hit che unisce Sardegna e Sicilia

L'energia degli Shakalab continua a farsi sentire anche in studio: da pochi giorni è disponibile su tutte le piattaforme digitali "Gherreros", il nuovo singolo realizzato con i Train To Roots. Il brano, cantato in sardo, siciliano, inglese e italiano, celebra lo spirito combattivo e l'identità fiera delle due isole, fondendo tradizione e modernità in un potente mix reggae.

"Con un sound che mescola tradizione e modernità, Gherreros è un omaggio all'identità, alla resistenza e al coraggio delle genti isolane, trasformando la musica in un manifesto di orgoglio e forza" hanno dichiarato gli Shakalab.

Shakalab: punto di riferimento per la scena reggae italiana

Il collettivo, formato da Jahmento, Lorrè, BR1 e Marcolizzo, è da anni una delle realtà più consolidate nel panorama hip hop/reggae italiano. Conosciuti per la loro capacità di unire sonorità urban e radici reggae, gli Shakalab hanno collaborato con artisti del calibro di Sud Sound System, Brusco, Alborosie, Dub FX, Inoki, General Levy, Agent Sasco e molti altri.

La loro carriera li ha portati a calcare palchi prestigiosi in tutta Europa, con esibizioni al Rototom Sunsplash in Spagna, concerti sold out a Londra (The Garage, Brixton Jam), e persino una memorabile performance a New York insieme a Clementino. Nel 2024, la band ha avuto l'onore di duettare con Manu Chao durante la sua unica data siciliana, un'esperienza che ha ulteriormente confermato il loro status di ambasciatori della musica reggae italiana nel mondo.

Info e biglietti - Il "Shakalab Tour 2025" prosegue con le seguenti date: 3 marzo - Petrosino (TP), Piazza della Repubblica (Carnevale) - FREE ENTRY; 7 marzo - Cammarata (AG) - Borgo Callea - 1° Rally Monti Sicani - FREE ENTRY; 19 marzo - Londra - The Garage; 20 marzo - Manchester - Academy