 San Vito Lo Capo tra i Comuni Plastic Free premiati a Napoli

11/03/2025 00:00:00

San Vito Lo Capo si distingue ancora una volta per il suo impegno ambientale. Il comune trapanese, celebre per le sue spiagge cristalline e il turismo sostenibile, è stato premiato a Napoli nell'ambito della quarta edizione dei riconoscimenti Plastic Free. Insieme a San Vito Lo Capo, altri 13 comuni siciliani hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento assegnato da Plastic Free Onlus, l'organizzazione di volontariato che dal 2019 si batte contro l'inquinamento da plastica.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Napoli. L'evento ha visto la partecipazione di 122 tra borghi, paesi e città italiane impegnate nella lotta contro l’abbandono illecito dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nelle attività di sensibilizzazione ambientale.

Tra i comuni siciliani premiati, Avola (SR) e Belpasso (CT) si sono distinti per il loro elevato livello di virtuosismo, ottenendo il riconoscimento di "due tartarughe". Oltre a San Vito Lo Capo, hanno ricevuto il titolo di Comune Plastic Free anche Favara (AG), Caltanissetta (CL), Camporotondo Etneo (CT), Enna (EN), Furci Siculo, Roccalumera e Santa Teresa di Riva (ME), Cefalù (PA), Modica e Scicli (RG) e Mazara del Vallo (TP).

Un riconoscimento che diventa responsabilità

“Oggi più che mai, il riconoscimento di Comune Plastic Free non è solo un titolo, ma una responsabilità” ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus. “Significa aver scelto un percorso virtuoso, fatto di azioni concrete per ridurre l’inquinamento da plastica, sensibilizzare i cittadini, educare le nuove generazioni e costruire una comunità più consapevole e sostenibile. Un Comune Plastic Free è un motore di trasformazione, un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di vivere il proprio territorio”.

Fabio Pipitone e Dario Scalia, rispettivamente referente regionale e vice per la Sicilia, hanno sottolineato come la regione abbia registrato un trend in crescita, con un numero sempre maggiore di comuni che si impegnano attivamente nella tutela ambientale. Inoltre, la Regione Siciliana ha stanziato 100.000 euro per sostenere le amministrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento Plastic Free, incentivando così nuove politiche ambientali.

Un impegno condiviso per un futuro sostenibile

Il sindaco di Napoli e presidente ANCI, Gaetano Manfredi, ha ribadito l’importanza di un’azione condivisa: “Essere Plastic Free non significa solo ridurre la plastica, ma impegnarsi quotidianamente per la propria comunità. Come sindaci siamo in prima linea e vogliamo fare tanto per i nostri territori, coinvolgendo attivamente i cittadini”. Anche l’On. Antonio Decaro, presidente della Commissione per l'ambiente del Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di politiche mirate alla riduzione della plastica monouso, in linea con il Green Deal europeo.

Plastic Free Onlus ha già annunciato l’apertura delle candidature per il 2026 a partire dal prossimo giugno. Nel frattempo, si lavorerà a livello regionale per trovare risorse che possano supportare le amministrazioni locali nel loro percorso di sostenibilità.