 Inaugurazione della Panchina Lilla a Marsala: un simbolo nella lotta ai disturbi alimentari

12/03/2025 02:00:00

In occasione della Giornata Nazionale Contro i Disturbi Alimentari, il Kiwanis Club Marsala e il Comune di Marsala inaugureranno la Panchina Lilla, un simbolo di sensibilizzazione su un tema di grande rilevanza sociale. L’evento si terrà venerdì 14 marzo 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, in Via Calogero Isgrò – Marsala.

Alla cerimonia parteciperanno diverse autorità locali e rappresentanti delle istituzioni, tra cui: Francesco Gerardi, Presidente Kiwanis Club Marsala; Massimo Grillo Sindaco della Città di Marsala; Giusi Piccione, Assessore alle Politiche Sociali; Enzo Sturiano, Presidente del Consiglio Comunale; Mario Tumbarello, Presidente del Comitato C. Isgrò Marsala; Don Alessandro Palermo, Parroco della Parrocchia di San Matteo; Silvana Giacone, Chair Distrettuale Anoressia e Bulimia Kiwanis

Angelo Giordano, Luogotenente Kiwanis Divisione 7 Sicilia

L’iniziativa intende sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e del supporto a chi soffre di disturbi alimentari, spesso poco riconosciuti ma profondamente impattanti sulla vita delle persone. La frase scelta per accompagnare la Panchina Lilla – "Abbi buona cura del tuo corpo, è l'unico posto in cui devi vivere" – sottolinea l’importanza del rispetto e dell’amore per sé stessi.