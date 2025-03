"Una nuova alba per i bambini con malattie rare": a Palermo il 17 e 18 maggio il Convegno Nazionale

18/03/2025 08:27:00

L'ente del Terzo Settore “unalottaxlavita ETS”, con sede legale in Calabria e una presenza operativa consolidata a Palermo, annuncia la XII edizione del "Convegno Formativo Nazionale sulle Malattie Rare Pediatriche – Regione Sicilia".

L'evento si terrà sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 presso i “Cantieri Culturali alla Zisa”, al Cine Teatro "De Seta", in via Paolo Gili 4, con inizio alle ore 9.30. L'iniziativa gode del patrocinio di istituzioni sanitarie italiane, tra cui l'“Ospedale Pediatrico Bambino Gesù” di Roma, la “Lega del Filo d'Oro”, l'ISMETT di Palermo e il Policlinico di Messina. L'evento è sostenuto dall'Università di Palermo, dalla Regione Sicilia e dal Comune di Palermo. Parteciperanno anche la “Rete Italiana Disabili e l'Unione Italiana Lotta alle Distrofie Muscolari”.

Un'opportunità formativa di eccellenza

In collaborazione con il provider autorizzato “FinivestCongressi”, il convegno offrirà ai partecipanti l'opportunità di acquisire dieci crediti formativi ECM al termine dei lavori. Il tema centrale sarà "Le Malattie Rare Pediatriche… tra diagnosi e presa in carico", trattato da esperti del settore sanitario. La direzione scientifica è affidata al Dott. Filippo D'Angelo, neuropsichiatra infantile e direttore sanitario di “unalottaxlavita ETS”, stimato professionista nel panorama medico palermitano.

Come partecipare al corso formativo

Per partecipare, è necessaria la preiscrizione entro il 15 aprile. Per informazioni e iscrizioni:

telefono: 0916497525 -WhatsApp: 3486376432

Email: unalottaperlavitaets@gmail.com L'evento si svolgerà:

Sabato: 9:30–13:15 e 15:45–18:30 (pausa pranzo prevista)

Domenica: 9:45–12:30

L'adesione è subordinata a una donazione anticipata di €75,00, interamente detraibile poiché l'ente organizzatore è una no profit.

La manifestazione culminerà domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.15, presso il Cine Teatro "De Seta", con il “Gran Galà della Solidarietà”. Questa serata spettacolare, con esibizioni canore, danze e momenti di cabaret, mira a raccogliere fondi per la creazione di un centro semi-intensivo riabilitativo pediatrico a Palermo, fondamentale per garantire cure ottimali ai bambini affetti da gravi patologie. La serata vedrà la partecipazione di illustri personalità del mondo dello spettacolo.

Le parole di Gabriele Montera, Presidente di “unalottaxlavita” - "In una prossima conferenza stampa, prevista per metà aprile, sveleremo tutti i dettagli dell'evento, i relatori del convegno e gli ospiti del Gran Galà della Solidarietà. Con questa manifestazione, intendiamo riaccendere la speranza nei bambini affetti da malattie rare e nelle loro famiglie. Troppo spesso la politica resta sorda ai loro bisogni, ma noi crediamo fermamente che una nuova alba sia possibile. È imprescindibile l'impegno collettivo e l'unione tra tutti gli attori operanti nel settore socio-sanitario e assistenziale. Noi siamo presenti, con dedizione e costanza, e confidiamo in una partecipazione corale della cittadinanza, poiché questo è un appuntamento al quale dobbiamo rispondere con convinzione".