La tragedia di Petrosino, Erina Licari sbranata dal suo cane. Cos'è successo

23/03/2025 06:00:00

Uccisa a morsi dal cane di cui tutta la famiglia si prendeva cura. Quando il marito ha trovato il corpo di Erina Licari, 62 anni, non c'era nulla da fare. Il loro cane l'aveva sbranata, i morsi, soprattutto al volto, sono stati fatali. Petrosino è sotto shock per l'incredibile morte della signora Licari avvenuta venerdì sera nella sua abitazione.

E non è il primo caso in Sicilia.

Cos’è successo

La tragedia venerdì sera nell'abitazione a Petrosino. Erina Licari è morta dopo essere stata aggredita e sbranata dal suo cane, un meticcio di grossa taglia. La donna era andata nel garage di casa, in una zona residenziale tra via Trapani e viale Mediterraneo, per dare la cena all’animale. È lì che si è consumato l’attacco.

Il cane, legato a una catena, l’ha azzannata al capo, probabilmente mentre la donna si abbassava per riempire la ciotola. Non avrebbe avuto il tempo di difendersi. In casa si trovava il figlio, che ha riferito di non aver sentito nulla. A scoprire il corpo è stato il marito, rientrato poco dopo le 20. I soccorritori, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il cane era ancora sporco di sangue.





Le indagini e il cane

Sull’episodio indaga la Procura della Repubblica di Marsala, che ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. La Polizia di Stato ha avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e verificare eventuali responsabilità.

Il cane è stato trasferito al canile municipale di Marsala, dove resterà in custodia. Non è chiaro se l’animale avesse mai dato segnali di aggressività in passato, né se fosse stato sottoposto a controlli veterinari o addestramento.

La città è sotto shock per quanto avvenuto. Il sindaco Giacomo Anastasi ha espresso il cordoglio da parte dell'amministrazione per quanto successo.





I precedenti

Non è il primo caso in Sicilia. Solo lo scorso 17 febbraio, a Bagheria, un uomo di 84 anni, Salvatore Maggiore, è stato sbranato da due cani Corso mentre si trovava in campagna. Anche in quel caso, i cani erano senza microchip, come Tyson, il pitbull che ad Acerra ha ucciso la piccola Giulia mentre dormiva.

A Marsala e Petrosino, il problema delle aggressioni da parte di cani randagi o non sorvegliati è noto da anni. Solo lo scorso agosto, un branco di otto cani ha aggredito alcuni runner sulla litoranea. Nel gennaio 2023, una giovane avvocata fu azzannata alle gambe sul lungomare ex Salinella. Nel 2019, un uomo fu morso al porto e, poco tempo prima, un’anziana donna subì gravi lesioni a Strasatti.