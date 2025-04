A Buseto Palizzolo la XLIII edizione della Processione dei Misteri Viventi

02/04/2025 02:00:00

Dopo un lungo anno di attesa a Buseto Palizzolo, come da tradizione, domenica 13 aprile avrà luogo la XLIII edizione della Processione dei Misteri. Con partenza da Villaggio Badia alle ore 17, torneranno a sfilare lungo le principali strade del Comune i sedici quadri con personaggi viventi rappresentanti l’intero ciclo pasquale che comprende oltre alla Passione e Morte di Gesù Cristo anche la Sua Resurrezione. Il corteo aprirà ufficialmente le rinomate manifestazioni della Settimana Santa in provincia di Trapani.

Quest’anno tante le novità. Durante il periodo di preparazione che inizia già subito dopo Natale, i carri sono stati trasportati presso l’autoparco comunale per essere revisionati, migliorati esteticamente e perfezionati. In particolare per la prossima processione si è interamente rifatto il carro denominato “Verso il Calvario”. Con l’entrata in Quaresima i preparativi si sono intensificati. Notevole il lavoro delle sarte che hanno rivisitato i costumi dei figuranti. Via via durante le serate si sono svolte anche le prove con i personaggi dei vari quadri rappresentati. Ciascuna prova è stata accompagnata dalla lettura del passo evangelico di riferimento e da un momento di riflessione e di preghiera.

Compito della Confraternita del Crocifisso, che si occupa dell’organizzazione della processione, è infatti quello di sostenere il cammino di fede non soltanto di coloro che gravitano intorno alla processione, ma dell’intera comunità di Buseto Palizzolo. Durante tutto l’anno la Confraternita si impegna in opere di bene come le raccolte alimentari e l’assistenza agli anziani. Il tutto anche grazie al sostegno e alla guida dell’assistente ecclesiastico, don Giancarlo D’Angelo, parroco delle chiese di Buseto.

La processione, nata nel 1981, ha rappresentato per la comunità busetana un importante momento di unità e coesione sociale e ha avuto il grande merito di portare il nome di Buseto Palizzolo oltre i confini della Sicilia attirando l’attenzione di innumerevoli visitatori, studiosi e fotografi; recentemente, la Processione dei Misteri è stata ammessa all’interno del sodalizio nazionale “Europassione per l’Italia” che ha il compito di sostenere e promuovere tutte le rappresentazioni che si svolgono durante la Settimana Santa. La Confraternita ha provveduto inoltre a pubblicare un nuovo sito web con tutti i dettagli della processione.

La processione dei Misteri sarà aperta dal prezioso Crocifisso ligneo risalente alla fine del ‘500, titolare dell’omonima Confraternita e da un pregevole dipinto sacro raffigurante la Vergine Addolorata. A rendere unica la sacra rappresentazione saranno ancora una volta i sedici carri con i personaggi viventi. Ad accompagnarli durante il corteo ci saranno quattro bande musicali del territorio. Al sopraggiungere della sera, un suggestivo gioco di luci e ombre accentua ancor più profondamente la dimensione sacra e religiosa della processione.