Isole Minori: operativa la piattaforma per i rimborsi dei biglietti ai lavoratori pubblici

03/04/2025 12:35:00

Buone notizie per i dipendenti pubblici pendolari delle isole minori siciliane: è ufficialmente online la piattaforma informatica che consente di richiedere il rimborso integrale dei biglietti di viaggio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, sottolineando l'importanza di questa iniziativa per sostenere i lavoratori che quotidianamente affrontano spostamenti per ragioni di servizio.

Un sistema semplice per i rimborsi

Grazie a questo nuovo strumento, tutti i dipendenti pubblici in servizio nelle isole minori siciliane possono inoltrare la richiesta di rimborso in modo rapido ed efficiente. Sono rimborsabili i biglietti emessi a partire dalla pubblicazione del decreto, avvenuta il 5 febbraio scorso.

"Si tratta di un ulteriore passo avanti nell'azione di sostegno a chi è costretto a viaggiare quotidianamente per lavoro, rafforzando così il nostro impegno verso i pendolari del comparto pubblico e le comunità insulari", ha dichiarato Aricò.

Modalità di richiesta e accesso alla piattaforma

Gli aventi diritto possono continuare ad acquistare regolarmente i biglietti presso le compagnie di navigazione e successivamente caricare la documentazione necessaria sulla piattaforma predisposta dal Dipartimento delle Infrastrutture. Il sistema garantisce il rimborso del 100% del costo del biglietto.

Le procedure adottate ricalcano quelle già in vigore per il rimborso parziale dei biglietti aerei previsti nell'ambito delle misure contro il caro-voli.s

Sostegno concreto ai lavoratori pubblici nelle isole minori

L'agevolazione, istituita dal governo Schifani a partire da febbraio 2023, è destinata a insegnanti e altre categorie di dipendenti pubblici che operano nelle isole minori della Sicilia. Questo provvedimento rappresenta un importante supporto per i lavoratori che devono affrontare spese di trasporto quotidiane, contribuendo a rendere più sostenibile il pendolarismo nelle aree insulari. Per maggiori informazioni e per accedere alla piattaforma, è possibile visitare il sito del Dipartimento delle Infrastrutture della Regione Siciliana.

*****

Rischio idrogeologico, approvato documento per la prevenzione di alluvioni - La Regione Siciliana compie un passo avanti nella prevenzione e nella gestione del rischio idrogeologico con l'approvazione della "Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e definizione delle aree potenzialmente esposte", un documento che fornisce una mappatura dettagliata delle zone, basata su rigorosi criteri scientifici che tengono conto sia della conformazione morfologica del territorio sia della storia degli eventi meteorologici che hanno caratterizzato l'andamento idrografico e pluviometrico negli ultimi anni.

Il provvedimento è stato approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, organo inter assessoriale dell’Autorità di bacino della Presidenza della Regione, nel corso di un incontro, convocato dal presidente Renato Schifani che si è tenuto a Palazzo d’Orleans. Nei prossimi giorni la mappatura verrà trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica che avrà il compito di interfacciarsi con l’Unione europea per individuare le aree comunitarie nelle quali intervenire prioritariamente.

L'elaborato è frutto di una proficua sinergia, ormai consolidata, fra il dipartimento regionale della Protezione Civile e l’Autorità di bacino che, ciascuno per le proprie competenze, hanno stilato le mappe adottate nel corso della seduta odierna.

L'iniziativa si inquadra nell’ambito delle azioni di prevenzione e di tutela del territorio messe in campo dalla Regione per contrastare quegli eventi climatici, purtroppo ormai frequenti, che hanno causato notevoli danni, mettendo a serio rischio l’incolumità della popolazione.