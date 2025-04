14 Aprile: strage in Ucraina, Israele bombarda gli ospedali

14/04/2025 07:00:00

E' il 14 Aprile 2025.

Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• A Sumy, in Ucraina, la strage della domenica delle Palme. I russi hanno lanciato due missili sui civili. Il bilancio provvisorio è di 35 morti e 120 feriti. L’Occidente, Trump compreso, condanna Mosca





• Israele ha bombardato l’ultimo ospedale funzionante di Gaza. I morti sarebbero 32. Prime defezioni tra i riservisti di Tel Aviv. Intanto il figlio di Netanyahu manda a quel paese Macron

• Il gruppo Caltagirone è salito dall’8 al 9,78 per cento di Montepaschi. Gli azionisti a favore dell’Ops su Mediobanca dovrebbe superare il 43 per cento del capitale

• Anche se le Borse asiatiche hanno aperto in leggero rialzo, Wall Street e i listini europei temono nuovi crolli. Occhi puntati anche sul dollaro. Oggi a Washington arriva il commissario europeo Maroš Šefčovič

• Primi contatti tra Iran e Usa con la mediazione dell’Oman. Le difficoltà sono enormi ma Trump non ammette fallimenti: «Se i colloqui non avranno successo, l’Iran sarà in grave pericolo»

• Secondo la cartella clinica, Trump ha una salute di ferro. Gioca a golf, balla Ymca, e vuole espellere un milione di migranti entro l’anno

• A Mestre, una ragazzina di 11 anni è stata stuprata da Massimiliano Mulas, un violentatore seriale di 45 anni

• È morto lo scrittore Mario Vargas Llosa, premio Nobel per la letteratura nel 2010. Aveva 89 anni

• Ieri Francesco s’è presentato in piazza San Pietro senza naselli per l’ossigeno e ha augurato ai fedeli una buona domenica della Palme. Sabato era in Santa Maria Maggiore

• Disordini al derby di Ro,a. Il bilancio è di 13 agenti feriti e un tifoso della Lazio fermato. In campo, la partita è terminata 1-1

• Finte 0 a 0 Fiorentina-Parma e Verona-Genoa. Il Toro ha perso per 1 a 0 a Como. Male anche il Bologna sconfitto dall’Atalanta (2 a 0). Il Sassuolo torna in A

• Dal 2002 in Messico c’è un’unità speciale che collabora con gli Usa per catturare i fuggitivi americani. Si chiama Gringos Hunters (cacciatori di stranieri)

• La Germania starebbe pensando alla leva semi-obbligatoria sul modello svedese

• In Texas decolla alle 9.30, le 15.30 in Italia, il volo spaziale di Blue Origin con equipaggio tutto al femminile

• Nel casertano un ragazzo di 19 anni è stato freddato da un suo coetaneo con tre colpi di pistola. A Lodi un giovane di 20 anni ha accoltellato un ragazzo di 18 per un monopattino. A Cinisello Balsamo un uomo di 37 anni ha ucciso a calci e pugni la madre di 69.

• Trionfo di Oscar Piastri al Gp del Bahrein. Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton quinto

• Marc Márquez ha vinto il Gp del Qatar davanti a Pecco Bagnaia e Morbidelli

• Lorenzo Musetti è stato battuto in rimonta da Carlos Alcaraz per 6-3,1-6, 0-6 in un’ora e 47 minuti. L’azzurro ha avuto un infortunio alla coscia destra

• Mathieu van der Poel ha vinto la Paris-Roubaix. La mezzofondista Nadia Battocletti è medaglia d’oro nella 10 chilometri (con record nazionale)

• Cambridge vince la tradizionale Boat Race. Ha battuto l’Oxford

• Sono morti Maria Fedele, moglie di Pietro Grasso, e l’ex primula rossa Graziano Mesina



Titoli

Corriere della Sera: Ucraina, bombe sui fedeli

la Repubblica: Mosca fa strage di civili

La Stampa: Crosetto: «Più fondi alla Difesa»

Il Sole 24 Ore: Dazi, tasse, regole: / sulle big Tech / la partita di Usa e Ue

Il Messaggero: Ucraina, la strage delle Palme

Il Giornale: Trump, il piano Meloni

Qn: Dazi, altra doccia fredda / tocca ai semiconduttori

Il Fatto: Meloni offre a Trump 8 miliardi / di armi. In Italia controllori Nato

Leggo: Il massacro delle Palme

Libero: Trump rompe con Putin

La Verità: Mentre i dazi sconvolgono il mondo / l’Ue ci indebita per comprare missili

Il Mattino: Strage all’uscita della messa

il Quotidiano del Sud: Il merito che ci meritiamo

Domani: Ucraina, Putin fa strage di civili a Sumy