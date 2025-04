Mazara, ecco come cambia la viabilità per la Processione del Venerdì Santo

17/04/2025 15:00:00

In occasione della tradizionale Processione del Venerdì Santo, prevista per venerdì 18 aprile con raduno alle ore 18 in piazza della Repubblica, l’Amministrazione comunale ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento religioso.

La processione partirà dalla Basilica Cattedrale e si snoderà lungo un percorso che condurrà fino alla chiesa di San Calcedonio, nota come Chiesa del Purgatorio, situata in piazza Immacolata.

Con ordinanza n. 70/2025, sarà istituita la seguente regolamentazione del traffico: Dalle ore 18:00 alle ore 23:00, e comunque fino a cessate esigenze, è previsto il divieto di fermata in via Conte Ruggero nel tratto compreso tra via del Castello Normanno e via Porta Santissimo Salvatore (ingresso Cattedrale), in via Porta Santissimo Salvatore, sul lungomare Mazzini nel tratto tra via Porta Santissimo Salvatore e via Molo Comandante Caito, in via Molo Comandante Caito, in piazza Regina, in via Gian Giacomo Adria, in corso Vittorio Veneto, in corso Umberto I, in piazza Mokarta, in via San Giuseppe, in piazza della Repubblica, in via Garibaldi, in piazza Chinea e in piazza Immacolata.

Durante il passaggio della processione sarà inoltre attivo il divieto di transito per tutti i veicoli in via Antonino Castiglione (tratto compreso tra via Mario Rapisardi e via Tommaso Sciacca), in via Conte Ruggero (tratto tra via del Castello Normanno e via Porta Santissimo), in via Porta Santissimo Salvatore, sul lungomare Mazzini (tra via Porta Santissimo Salvatore e via Molo Comandante Caito), in via Molo Comandante Caito, in piazza Regina, in via Gian Giacomo Adria, in corso Vittorio Veneto, in corso Umberto I, in piazza Mokarta, in via San Giuseppe, in piazza della Repubblica, in via Garibaldi, in piazza Chinea e in piazza Immacolata.

È in fase di emanazione una ulteriore ordinanza relativa alla regolamentazione della viabilità in occasione della tradizionale manifestazione pasquale dell'Aurora, in programma domenica 20 aprile. Seguirà apposita comunicazione.

Si invita la cittadinanza a collaborare e rispettare le disposizioni previste, al fine di garantire il regolare e sicuro svolgimento della processione.

Raccolta rifiuti a Mazara: ecco il calendario del porta porta durante la Pasqua e 25 Aprile - In occasione delle festività pasquali e della Festa della Liberazione, l’Ufficio comunale Ambiente ha diffuso il calendario aggiornato per la raccolta porta a porta dei rifiuti, con alcune modifiche rispetto alla programmazione ordinaria. Si invitano pertanto tutti i cittadini a prestare particolare attenzione ai giorni di sospensione e recupero della raccolta, al fine di evitare disagi e contribuire al mantenimento del decoro urbano.

Ecco il calendario dettagliato delle prossime settimane (in grassetto le variazioni): Giovedì 17 aprile: regolare raccolta dei pannoloni; Venerdì 18 aprile: regolare raccolta dell’umido/organico; Sabato 19 aprile: regolare raccolta di plastica e alluminio; Domenica 20 aprile (Pasqua): nessuna raccolta, in quanto giornata festiva e domenicale; Lunedì 21 aprile (Pasquetta): nessuna raccolta; La raccolta dell’umido/organico verrà posticipata a mercoledì 23 aprile; La raccolta del secco indifferenziato, prevista per il lunedì, verrà recuperata giovedì 24 aprile; Martedì 22 aprile: regolare raccolta di carta e cartone; Mercoledì 23 aprile: regolare raccolta di umido/organico e vetro; Giovedì 24 aprile: regolare raccolta di pannoloni e raccolta straordinaria del secco indifferenziato (recupero del 21); Venerdì 25 aprile (Festa della Liberazione): nessuna raccolta.

La raccolta dell’umido/organico sarà recuperata lunedì 28 aprile; Sabato 26 aprile: regolare raccolta di plastica e alluminio. Domenica 27 aprile: nessuna raccolta.

Avvertenze per i cittadini:

Si raccomanda di non esporre i mastelli nelle serate precedenti o nelle mattinate delle giornate in cui non è prevista alcuna raccolta. Ulteriori aggiornamenti potranno essere comunicati nei prossimi giorni.

Per un servizio efficiente e una collaborazione attiva, si invita tutta la cittadinanza a consultare regolarmente i canali ufficiali del Comune e a rispettare le indicazioni fornite.

Due istruttori tecnici e un agente di Polizia Municipale assunti al Comune - Da ieri il Comune di Mazara del Vallo ha tre nuove figure professionali, entrate ufficialmente in servizio a seguito del completamento delle procedure concorsuali di mobilità tra Enti pubblici. Si tratta di due istruttori tecnici e di un agente di Polizia Municipale, tutti originari di Mazara del Vallo.

Nello specifico, Giuseppe Bucca, proveniente dal Comune di Alcamo, e Pietro Cangelosi, già in servizio presso il Comune di San Cataldo, sono stati assunti nell’ambito della mobilità esterna per il passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni. I due andranno a rafforzare l’Ufficio Tecnico comunale, guidato dall’ingegnere Basilio Sanseverino, coprendo due dei cinque posti previsti per il profilo di “Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori”.

Sempre da oggi, prende servizio anche Giuseppe Giacalone, agente di Polizia Municipale in arrivo dal Comune di Favignana. L’assunzione rientra nella procedura di mobilità finalizzata alla copertura di due posti per il Corpo di Polizia Municipale.

I tre neoassunti hanno firmato i rispettivi contratti individuali di lavoro con la dirigente del Settore Personale, dottoressa Marino. Alla cerimonia di benvenuto erano presenti anche il dirigente della Polizia Municipale Menfi, il dirigente dei Lavori Pubblici Sanseverino, e il sindaco Salvatore Quinci, che ha accolto calorosamente i nuovi dipendenti, augurando loro un proficuo lavoro al servizio della città.