La morte di Papa Francesco e le altre notizie del 22 Aprile 2025

22/04/2025 07:01:00

E' il 22 Aprile 2025.

• Alle 7.35 di ieri papa Francesco è morto in seguito a un ictus. Aveva 88 anni

• Ieri sera sono stati sigillati gli appartamenti del Papa (quello a Santa Marta e quello nel palazzo apostolico, anche se Bergoglio non lo usava) ed è stata fatta la «tanatoprassi» sulla salma

• In Vaticano è iniziata la Sede Vacante: tutti i superiori di curia sono decaduti dai rispettivi incarichi, con l’eccezione del camerlengo e di pochi altri. Stamattina si riuniscono i cardinali già presenti a Roma

• La salma del Papa verrà traslata a San Pietro, dove rimarrà in una bara aperta fino al giorno dei funerali (probabilmente sabato). Poi verrà seppellito a Santa Maria Maggiore, come ha chiesto nel testamento diffuso ieri dal Vaticano



• Il Conclave si terrà tra il 5 e il 10 maggio. Oggi il consiglio dei ministri si riunisce per decidere della gestione dei flussi dei pellegrini e indire il lutto nazionale (di tre o cinque giorni). Roma è già «no-fly zone»

• Il Giubileo proseguirà senza modifiche, la santificazione di Carlo Acutis di domenica è stata rimandata, così come tutte le partite di calcio in programma ieri

• I giornali cinesi hanno relegato la notizia della morte del Papa tra le «brevi» degli esteri, Mattarella ha detto di aver perso un punto di riferimento. Ali Agca vuole essere presente ai funerali, Trump ha detto che parteciperà alle esequie con Melania

• L’ultimo politico ricevuto dal Papa prima di morire è stato J. D. Vance, domenica mattina, al quale aveva regalato tre uova di Pasqua Kinder per i suoi figli. Ieri il vice statunitense ha lasciato Roma per recarsi in visita in India

• La Cina ha minacciato ritorsioni verso i Paesi che si apprestano a negoziare con gli Usa sui dazi

• Harvard fa causa all’amministrazione Trump per il taglio dei fondi

• Putin ha detto di essere disposto a parlare direttamente con gli ucraini per un’eventuale tregua

• Trump ha detto che gli Stati Uniti hanno avuto ottimi colloqui con l’Iran (nell’ambasciata dell’Oman a Roma, conclusi sabato)

• Un 42enne bengalese è il primo espulso dall’Italia dopo essere passato dal Cpr di Gjader, in Albania. Un marocchino, invece, dovrà essere riportato in Italia perché ha chiesto la protezione internazionale, e perciò secondo la corte d’appello di Roma non può essere trattenuto in Albania

• All’ingresso di un tunnel di Stoccolma sono stati appesi stendardi con le svastiche per ricordare il compleanno di Hitler

• Un ragazzo di 17 anni è morto accoltellato nella «via dei pub» del centro di Siracusa

• A Milano un ladro ha strangolato il filippino della villa in cui era entrato. Nelle 48 ore precedenti all’omicidio era stato denunciato due volte

• A Padova è stato effettuato un trapianto di fegato da una donatrice di 99 anni

• Il nipote di Picasso ha comprato dall’ex governatore della Sardegna Renato Soru la sua villa sul mare di Villasimius per 15,5 milioni di euro

• Il Dubai Chocolate, inventato negli Emirati Arabi e andato virale su TikTok, sta causando un aumento del prezzo del pistacchio

• Domenica Piastri ha vinto il Gp dell’Arabia Saudita, a Jeddah, davanti a Verstappen e Leclerc

• I risultati delle partite di Serie A giocate sabato e domenica: Lecce-Como 0–3, Monza-Napoli 0-1, Roma-Verona 1-0, Empoli-Venezia 2-2, Bologna-Inter 1-0, Milan-Atalanta 0-1. Quelle di ieri sono state rimandate per la morte del Papa, si recupereranno domani alle 18.30

• Sono morti il quasi centenario ed ex partigiano Gaetano Caricato, il portiere argentino Hugo Gatti, il regista Angelo Longoni, il produttore di Barolo Giacomo Oddero, l’ad di Panini Aldo Hugo Sallustro



Titoli

Corriere della Sera: Il Papa degli ultimi

la Repubblica: Il Papa / degli / ultimi

La Stampa: Era Francesco

Il Sole 24 Ore: Francesco, / il Papa / degli ultimi / e della pace

Avvenire: Grazie Francesco

Il Messaggero: Il Papa / degli ultimi

Il Giornale: Addio Papa scomodo

Il Foglio: Il Papa che ribaltò la Chiesa

Leggo: Il Papa degli ultimi

Qn: Fratello Francesco

Il Fatto: Il / lunedì / dell’ / angelo

Libero: Un Papa tra luci / e ombre rosse

La Verità: Il Papa che ha / terremotato / la Chiesa

Il Mattino: Ciao Francesco

il Quotidiano del Sud: L’addio nell’ora più buia

il manifesto: Fratello / solo

Domani: L’ultimo / rivoluzionario