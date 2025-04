Trapani, 15 giorni di stop tra via Virgilio e via Fardella: ecco quando e perchè

22/04/2025 06:00:00

Quindici giorni di stop totale al traffico veicolare e pedonale tra via Virgilio e via Fardella. È questa la conseguenza più impattante dei lavori in corso sulla linea ferroviaria Palermo-Trapani, dove Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sta portando avanti un piano di ammodernamento da oltre 318 milioni di euro. Ma se da un lato si guarda al futuro con infrastrutture più moderne, dall’altro il presente si fa complicato per i cittadini trapanesi.

Il passaggio a livello tra le due vie – un collegamento centrale per la mobilità urbana – sarà chiuso dalle ore 10 del 7 maggio alle ore 8 del 21 maggio 2025. L’ordinanza comunale prevede il divieto assoluto di circolazione in via Giovanni Matera, nel tratto compreso tra la linea ferroviaria del Piazzale Occhipinti e il passaggio a livello lato nord. Il blocco totale della circolazione riguarda anche i pedoni, non solo i mezzi.

Chi ogni giorno utilizza quel passaggio per recarsi al lavoro o per attraversare rapidamente il centro urbano, dovrà fare i conti con deviazioni obbligate e lunghi percorsi alternativi. In particolare, saranno i pendolari nelle ore di punta a soffrire di più: da un lato il traffico su strade già congestionate, dall’altro chi si muove a piedi dovrà allungare il tragitto di alcuni chilometri per raggiungere via Fardella, prima raggiungibile in pochi minuti.

Il provvedimento è stato adottato in seguito alla proposta del Responsabile del Procedimento, per consentire i lavori di ripristino della tratta ferroviaria via Milo. A supporto della decisione, è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per i controlli interni, che disciplina anche la correttezza dell’azione amministrativa e contabile.

Secondo quanto stabilito, il Responsabile dei lavori dovrà apporre la segnaletica stradale diurna e notturna, indicare chiaramente le deviazioni del traffico, garantire la sicurezza dei pedoni e prevenire ogni possibile danno a persone, mezzi o infrastrutture. Alla fine degli interventi, sarà inoltre tenuto a ripristinare la segnaletica stradale eventualmente danneggiata o rimossa.

Il Comando di Polizia Locale viene sollevato da qualsiasi responsabilità legata all’esecuzione dei lavori, mentre la ditta incaricata sarà direttamente responsabile sotto il profilo civile e penale per ogni omissione.

L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sull’albo online del Comune. Diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, come previsto dallo stesso Regolamento sui controlli. I cittadini, infine, potranno presentare eventuali ricorsi entro i termini previsti: 60 giorni al TAR o 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Il maxi-cantiere ferroviario, che interessa l’intera tratta fino a Marsala e durerà fino al 31 maggio 2025, punta a rivoluzionare il trasporto pubblico locale. Ma nel frattempo, Trapani si ritrova ancora una volta a pagare il prezzo – salato – di un presente fatto di interruzioni, cantieri e disagi.