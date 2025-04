30 Aprile: riprende il valzer dei dazi, i satelliti di Amazon, chi ha vinto in Canada

30/04/2025 07:07:00

E' il 30 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani:

• Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per allentare la pressione dei dazi sulle auto. Ha detto di aver raggiunto un accordo con l’India e che ne farà uno con la Cina. Da Pechino arriva l’ennesima smentita

• Per Bankitalia i dazi sono una minaccia per la stabilità e, in questo contesto, «l’alto debito pubblico e la scarsa crescita dell’economia italiana rimangono fattori di vulnerabilità»

• Amazon vuole diventare una rivale di Starlink: ha lanciato nello spazio il suo primo lotto di satelliti Internet

• In Canada il liberale Mark Carney ha vinto ma per formare il governo avrà bisogno del Bloc Quebecois. Duro il discorso del premier contro Trump

• Il conclave inizierà alle 16.30 del 7 maggio. I cardinali elettori saranno 133. Per avere la maggioranza di due terzi il nuovo papa dovrà quindi ottenere almeno 89 voti

• Dietro il blackout in Spagna potrebbero esserci i pannelli fotovoltaici. O meglio, il controllo della produzione che generano in base al consumo. Intanto cinque persone sono morte a causa della mancanza di corrente

• L’Ops di Mediobanca su Banca Generali ha cambiato diversi equilibri nel risiko bancario

• Chiara Ferragni resta da sola a ricapitalizzare Fenice e sale al 99 per cento del suo brand

• Per Mattarella «i salari bassi zavorrano il Paese e il suo futuro». A maggio ci saranno molti scioperi

• Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, guadagna lo 0,3% e sale al 30,3% dei consensi. Segnale del fatto che il gradimento verso la premier non viene scalfito dalle polemiche

• Giorgia Meloni e Recep Tayyip ErdoÄŸan hanno firmato nove memorandum e fissato l’obiettivo dell’interscambio a 40 miliardi. Per la prima volta nel nostro Paese si produrranno droni di ultima generazione

• Putin continua a insistere sul fatto che la Russia debba assumere il controllo di quattro regioni dell’Ucraina. Sulla tregua nessun progresso neanche in Medio Oriente

• Il corpo della giornalista ucraina Viktoriia Roshchyna è stato restituito dai russi con segni di tortura e senza organi

• Manfred Weber è stato rieletto alla presidenza del Partito popolare europeo

• In Europa i casi di morbillo sono decuplicati. Nel 2024 se ne sono contati 35 mila rispetto ai 3.973 nel 2023

• Michele Prestipino, procuratore aggiunto della super procura nazionale antimafia e antiterrorismo, è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio

• In diversi paesi ci si candida alle elezioni solo per prendere un mese di aspettativa retribuita. Il record spetta a Bisegna (L’Aquila), 212 anime, e 25 liste

• Arrestato l’avvocato Antonio Messina. Era il "tesoriere" di Matteo Messina Denaro. Qui l'articolo di Tp24.

• Il ragazzo di 17 anni che ammazzò Santo Romano per una scarpa sporca è stato condannato a 18 anni e 8 mesi

• Arrestato il prete che travolse una donna «senza accorgersene» nel barese. Nel cosentino un parroco è stato aggredito per un’omelia contro gli spacciatori

• È morto Benedetto Ceraulo, che nel 1995 uccise l’imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano per un graffio sull’auto

• A Madrid Musetti vola gli ottavi e Berrettini si ritira. Djoković ha fatto sapere che non sarà agli Internazionali e Sinner che ha pensato al ritiro

• Nella prima semifinale di Champions il Psg ha battuto l’Arsenal 1 a 0. Questa sera alle 21 c’è Barcellona-Inter

Titoli

Corriere della Sera: Salari, allarme di Mattarella

la Repubblica: «Stipendi troppo bassi»

La Stampa: Tajani: «La pace entro fine anno»

Il Sole 24 Ore: Effetto Trump, / rischio prezzi / Sull’auto dazi / più leggeri

Avvenire: Messaggio all’America

Il Messaggero: Trump-Amazon, lite sui dazi

Il Giornale: L’energia verde spegne l’Europa

Leggo: «Salari bassi, famiglie in difficoltà

Qn: Lavoro, appello del Colle / «Stipendi troppo bassi»

Il Fatto: Più morti e salari a picco / 3° decreto spot in 3 anni

Libero: Parolin entra Papa

La Verità: L’energia verde ci lascia al buio

Il Mattino: Energia, modello spagnolo ko

il Quotidiano del Sud: Schiaffo Canada, taglio ai dazi

il manifesto: Il carrello / del vincitore

Domani: In Canada vince Carney, l’anti Trump «Traditi dagli Usa, non lo dimentico»