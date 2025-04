Il Rotary e l'installazione in Via Roma a Marsala. La replica dopo le polemiche

30/04/2025 06:00:00

Il presidente del Rotary Club Marsala, Andrea Galileo, interviene con una lettera a Tp24, per replicare sul caso sollevato dal lettore sull'opportunità di collocare un'installazione donata dal Rotary in Via Roma

Gentile Francesco,



ho letto con attenzione la sua riflessione sull’arte pubblica e sull’uso dello spazio condiviso. Apprezzo sinceramente il suo desiderio di stimolare una discussione critica su questi temi. Tuttavia, mi permetto di osservare che i toni utilizzati sembrano più orientati a svalutare con leggerezza l’impegno sincero di cittadini, associazioni e artisti che, nel loro piccolo, hanno cercato di donare qualcosa alla città.



Il bene comune non nasce solo da grandi progetti, ma anche da gesti concreti, a volte semplici, magari non perfetti, ma mossi da senso civico e amore per la comunità. Dietro ogni statua, ogni installazione, ogni donazione, c’è tempo, dedizione e spesso anche un desiderio genuino di lasciare un segno positivo.



La critica è fondamentale – soprattutto se fatta con passione, come la sua – ma dovrebbe accompagnarsi a rispetto per chi si spende senza tornaconto. L’ironia, quando sfiora l’offesa, rischia di oscurare le buone intenzioni di chi, anziché lamentarsi, ha deciso di fare qualcosa.



Vorrei aggiungere alcune riflessioni sulla recente installazione della "Stele per la Pace" in via Roma, donata dal Rotary Club di Marsala. La Stele rappresenta un simbolo concreto dell'impegno per la pace e la cooperazione internazionale, valori fondamentali del Rotary e universalmente riconosciuti. Non si tratta semplicemente di un'installazione decorativa, ma di un monumento che porta con sé un significato profondo: un invito alla riflessione sulla necessità di promuovere la pace in un mondo sempre più diviso.



Ogni anno, il Rotary assegna fino a 130 borse di studio interamente finanziate a dedicati leader di tutto il mondo, per studiare presso uno dei Centri della Pace del Rotary. Attraverso la formazione accademica, il tirocinio e le opportunità di networking globale, i Centri della pace del Rotary migliorano le capacità dei professionisti della pace e dello sviluppo rendendoli esperti ed efficaci catalizzatori della pace.

Sin dall'inizio del programma nel 2002, i Centri della pace del Rotary hanno fornito la formazione ad oltre 1800 borsisti che adesso lavorano in oltre 140 Paesi del mondo.



I Centri della pace del Rotary sono ideati per leader con esperienza lavorativa nel campo della pace e dello sviluppo. I nostri borsisti sono impegnati nel servizio umanitario e delle comunità nel perseguimento della pace. Ogni anno, la Fondazione Rotary assegna fino a 50 borse di studio per conseguire il diploma di Master e fino a 80 borse di studio per il Certificato di sviluppo professionale presso prestigiose Università.



Mi preme sottolineare che questa donazione non ha comportato alcuna spesa di denaro pubblico. Il Rotary Club di Marsala ha interamente finanziato l'opera come gesto di servizio verso la comunità, in linea con i principi fondanti dell'organizzazione.



Riguardo alla visibilità del logo, è importante considerare che il Rotary è un'organizzazione internazionale di servizio con oltre un secolo di storia, 120 anni per l’esattezza, e non necessita di "pubblicità" in senso commerciale. La presenza del logo identifica semplicemente l'organizzazione che ha donato l'opera alla città, come avviene comunemente per installazioni artistiche e monumenti donati da enti privati in tutto il mondo.



Il Rotary Club di Marsala ha una lunga storia di progetti a beneficio della nostra comunità: dalle borse di studio per giovani meritevoli, ai programmi sanitari, alle iniziative di carattere sociale e culturale. Questa installazione si inserisce in un contesto più ampio di servizio continuativo alla città.

La pace è un valore che trascende le divisioni e rappresenta un'aspirazione comune. In questo senso, la Stele può diventare un punto di riferimento visivo che ci ricorda quotidianamente l'importanza di questo ideale.

Marsala, come ogni città, ha bisogno sia di idee che di gesti. Sarebbe bello unire le forze: chi pensa, chi crea, chi amministra. Solo così lo spazio pubblico può crescere davvero, con senso e bellezza.

Le auguro di continuare a osservare, scrivere e partecipare, perché anche questo è un contributo alla collettività.

Un saluto cordiale,

Andrea Galileo

Presidente del Rotary Club Marsala