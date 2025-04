Le attese all'ospedale di Marsala. Una replica dell'Asp

30/04/2025 17:30:00

L'Asp Trapani, in riferimento all’articolo pubblicato su TP24 il 30 aprile 2025: “Sanità. Attese infinite e pazienti dimenticati all’ospedale di Marsala”, precisa quando segue:

“La Direzione medica di presidio dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, pur riconoscendo l’importanza delle segnalazioni giornalistiche nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari, ritiene doveroso fornire alcune precisazioni in merito ai contenuti dell’articolo.

Innanzitutto, si intende sottolineare l’impegno costante e quotidiano di tutto il personale sanitario del Presidio ospedaliero di Marsala nel garantire standard assistenziali adeguati, pur nelle difficoltà operative che caratterizzano il sistema sanitario a livello nazionale.

Con riferimento alla specifica segnalazione del paziente di 64 anni, si precisa che la programmazione di un intervento chirurgico può subire variazioni legate alle condizioni cliniche del paziente stesso, in particolare alla presenza di comorbilità. Tali condizioni rendono necessaria la stabilizzazione e la normalizzazione di alcuni parametri ematici, spesso influenzati dalle terapie in corso, che devono essere temporaneamente sospese per consentire l’intervento in condizioni di massima sicurezza.

Per quanto riguarda i tempi di permanenza nel Pronto Soccorso, si evidenzia che, in conformità alle linee guida ministeriali, la permanenza in osservazione può protrarsi fino a 44 ore qualora necessario per effettuare una diagnosi accurata, stabilizzare il paziente e valutare un eventuale ricovero appropriato. Presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Marsala, tale permanenza non supera le 24 ore, mantenendosi entro gli standard previsti.

Infine, in merito al caso segnalato della paziente giunta al Pronto Soccorso in data 25 aprile per dispnea, si precisa che è stata tempestivamente sottoposta agli accertamenti clinico-strumentali necessari, propedeutici a una valutazione specialistica pneumologica che, come da prassi clinica, non può essere effettuata in assenza di tali esami.

La Direzione strategica aziendale dell'Asp rinnova l’invito alla stampa a verificare le segnalazioni e agli utenti a rappresentare eventuali criticità attraverso i canali ufficiali predisposti dall’Azienda , in particolare l’URP, tramite segnalazioni e reclami, nella certezza che il dialogo costruttivo rappresenti lo strumento più efficace per migliorare l’assistenza offerta ai cittadini”.