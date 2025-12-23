Scrive Pietro Craparotta, che rivendica il suo ruolo nella maggioranza a Castelvetrano

23/12/2025 14:40:00

Gentile Direttore,



in riferimento all’articolo a firma di Daria Costanzo, dal titolo “Castelvetrano, ok al Bilancio. Ma è un successo a metà”, ritengo doveroso intervenire per ristabilire una corretta e veritiera rappresentazione della mia posizione politica e istituzionale, nonché di fatti che mi riguardano direttamente.



Sono consigliere comunale eletto nella maggioranza di governo, espressione di Prima L'Italia, forza politica che a Castelvetrano è pienamente rappresentata anche in Giunta attraverso l’assessore Salvatore Ingrasciotta. Il mandato che mi è stato conferito dagli elettori è chiaro e ad esso continuo ad essere pienamente leale, così come sono leale al Sindaco Giovanni Lentini, con il quale ho condiviso il progetto amministrativo sin dalla sua genesi e con il quale permane un rapporto di stima, fiducia e amicizia.



Ritengo altresì necessario precisare che la mia assenza dall’aula consiliare è dipesa esclusivamente da motivi di salute, documentabili e non eludibili. Non vi è mai stata, né da parte mia né tantomeno nelle mie intenzioni, alcuna strategia politica, alcun tentativo di far venir meno il numero legale o di ostacolare l’approvazione di atti fondamentali per l’Ente. Ogni diversa interpretazione è priva di fondamento e non corrisponde alla realtà dei fatti.



Il confronto, anche critico, sui singoli provvedimenti amministrativi rientra nella normale dialettica democratica e non può essere strumentalmente letto come una collocazione all’opposizione o come una messa in discussione dell’azione della maggioranza di governo.



L’approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione entro i termini di legge rappresenta, oggettivamente, un risultato amministrativo rilevante per Castelvetrano, poiché garantisce piena operatività finanziaria e amministrativa all’Ente sin dall’inizio dell’esercizio. Questo dato non può essere ridotto a una mera narrazione politica.



Rivendico, pertanto, il mio ruolo di consigliere di maggioranza responsabile, che esercita il proprio mandato con serietà, coerenza e senso delle istituzioni, nell’esclusivo interesse della città, respingendo letture che tendono ad alimentare rappresentazioni distorte o artificiose degli equilibri politici consiliari.



La mia lealtà politica e personale al Sindaco Giovanni Lentini non è mai venuta meno e continuerà a tradursi in un impegno coerente all’interno del progetto amministrativo scelto dai cittadini.



Confidando che questa precisazione venga pubblicata per doverosa completezza di informazione, porgo cordiali saluti.



Pietro Craparotta

Consigliere comunale Città di Castelvetrano



