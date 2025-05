 Campobello: ecco chi sono i vincitori del Premio Nazionale di Poesia, Filosofia e Letteratura

05/05/2025 18:00:00

Domenica 4 maggio, l’auditorium dell’Istituto Luigi Pirandello di Campobello di Mazara ha ospitato il Premio nazionale di Poesia, Filosofia e Letteratura, promosso dall’associazione culturale Terre Belicine.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa venti autori in gara, valutati da una commissione composta da docenti, rappresentanti istituzionali e personalità del mondo culturale: Marisa Cusumano, Bia Cusumano, Francesco Saverio Calcara, Luigi Manzo, la dirigente scolastica Vania Stallone e Monsignor Pietro Pisciotta.

Ecco i vincitori per ciascuna sezione: Sezione A: 1° Rosario Marco Atria; Sezione B: 1° Rosario Marco Atria; 2° Antonio Fundarò; 3° Marco Spada. Sezione C: 1° Miriana Notaro; 2° Caterina Marchesini; 3° Giuseppe Scuderi e Maria Gucciardo (ex aequo). A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione.

La cerimonia è stata accompagnata dalle musiche del gruppo Blue Gardenia, mentre la lettura dei testi è stata affidata alla voce di Helena Bono.

Soddisfazione da parte del presidente di Terre Belicine, Giuseppe Stallone, ideatore del premio. La buona affluenza di pubblico ha confermato l’interesse verso iniziative culturali di qualità e la volontà di rafforzare il legame tra la comunità e la cultura, in una prospettiva di crescita e rinascita.