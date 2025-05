 "Alternative für Deutschland", minaccia alla democrazia tedesca...

05/05/2025 17:00:00

Alternative für Deutschland (AfD) è un partito nazionalista tedesco e, senza infingimenti, xenofobo e di estrema destra. Negli ultimi tempi, l’AfD ha mostrato crescente disponibilità a collaborare con gruppi della destra populista, come Pegida.

Dopo alcuni anni di monitoraggio, un'inchiesta dell’Ufficio federale per la Protezione della Costituzione (BfV), contenuta in un dossier di oltre 1.100 pagine, ha classificato l’AfD come “un pericolo per la democrazia”. Secondo due vicepresidenti del BfV, Sinan Selen e Silke Willems, il partito “ignora la dignità umana”, uno dei tre cardini fondamentali della Legge fondamentale tedesca, insieme al principio democratico e allo Stato di diritto.

Hanno inoltre dichiarato: “La concezione etnica e genealogica del popolo che prevale nel partito non è compatibile con l’ordinamento democratico liberale”. In altre parole, “l’AfD non considera i cittadini tedeschi con una storia migratoria, provenienti da Paesi a maggioranza musulmana, come membri uguali del popolo tedesco”.

Il dossier – va sottolineato – non è politico, ma prodotto da un organo indipendente. In esso, si afferma che il sospetto iniziale secondo cui l’AfD perseguisse obiettivi contrari all’ordinamento democratico liberale si è trasformato in certezza.

Non si sono fatte attendere le reazioni. La Germania, per ovvie ragioni storiche, è particolarmente sensibile a ogni minaccia ai valori democratici. Il presidente della Baviera e leader della CSU, partito di centrodestra, Markus Söder, ha dichiarato: “Non c’è spazio per i nemici della democrazia”. Anche il Ministero degli Esteri tedesco ha preso posizione: “Questa è la democrazia. Abbiamo imparato dalla nostra storia che l’estrema destra deve essere fermata”.

L’AfD ha reagito parlando di complotto e ha annunciato l’intenzione di ricorrere alla magistratura: “È un’assurdità, una decisione puramente politica presa a pochi giorni dall’elezione del Cancelliere, il prossimo 6 maggio”.

Il partito gode di estimatori anche fuori dalla Germania. In Italia, Matteo Salvini ha dichiarato: “Gravissimo. Dopo Francia e Romania, un altro furto di democrazia? Solidarietà ad AfD e al popolo tedesco”.

Va ricordato che l’AfD può essere messo al bando solo dalla Corte Costituzionale, su richiesta di uno dei rami del Parlamento o del Governo. Secondo molti giuristi, l’iter è complesso, e anche il Cancelliere uscente Olaf Scholz ha confermato: “Sarà difficile immaginare una procedura rapida per mettere al bando l’AfD”.

È evidente che i contrappesi costituzionali della Germania dovranno vigilare attentamente. Ogni organizzazione ha il diritto di esprimersi nel quadro democratico. La democrazia – fuor di retorica – resta un valore assoluto. Del resto, è proprio grazie a essa che, per quarant’anni, Giorgio Almirante poté affermare: “Sono fascista, anzi la parola fascista ce l’ho scritta in fronte, e più di così non potrei esserlo”.

Vittorio Alfieri