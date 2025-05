6 Maggio: Israele vuole invadere Gaza, nuovo cancelliere tedesco, tre morti sul lavoro

06/05/2025 07:00:00

E' il 6 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Netanyahu ha annunciato «un’invasione massiccia di Gaza» nella seconda metà di maggio, con uno spostamento della popolazione a sud della Striscia, che potrebbe durare mesi

• Israele ha risposto al missile lanciato dagli Houthi sull’aeroporto di Tel Aviv bombardando un porto yemenita (il bilancio è di 2 morti e 42 feriti)

• Il portavoce del Cremlino Peskov ha detto che un incontro Putin-Trump «sarebbe necessario»

• È arrivato a Roma il nuovo ambasciatore statunitense, Tilman J. Fertitta

• Oggi si insedia il nuovo cancelliere tedesco Merz, e ieri si è congedato quello uscente Scholz (con una parata militare su canzoni dei Beatles e di Otis Redding)

• Il premier romeno Ciolacu, socialdemocratico, si è dimesso dopo che il candidato del suo partito non ha superato il primo turno delle presidenziali (vinto da Simion, di estrema destra)

• Tre operai sono morti in incidenti sul lavoro. Da inizio anno i decessi sul lavoro sono stati 205



• Oggi su Le Figaro esce un’intervista congiunta di Elkann e De Meo (rispettivamente ad di Stellantis e Renault) in cui criticano la politica industriale dell’Ue, incapace di contenere la crisi dell’automotive

• Oggi dalle 9 alle 17 sciopera il personale ferroviario

• In conferenza stampa a Roma Sinner ha detto di avere «aspettative molto basse» sul suo rendimento agli Internazionali, e che il fermo di tre mesi lo ha reso soggetto a vesciche

• L’inverno scorso 16 milioni e 129 mila italiani hanno sofferto di una sindrome simil-influenzale. Non si erano mai registrati così tanti casi

• Gli addetti al conclave (cuochi, fioristi, personale per le pulizie) hanno giurato di non svelare niente, mai, a nessuno, di quel che vedranno e sentiranno nei giorni che porteranno all’elezione del nuovo Papa

• Ieri sera Mattarella ha fatto una visita privata alla tomba di papa Francesco

• Un italo-venezuelano è stato liberato da un carcere venezuelano dopo cinque anni di detenzione

• Von der Leyen ha annunciato un piano di investimento da 500 milioni di euro per attrarre ricercatori accademici, soprattutto dagli Usa

• OpenAi ha sospeso il suo piano per convertirsi in un’azienda a scopo di lucro. Rimarrà controllata da un’organizzazione no profit

• Una società ungherese ha comprato una villa nel varesotto da 4,3 milioni di euro. L’acquisto è riconducibile al presidente Orbán, scrive Domani, ma lui ha detto che non è vero

• Mastercard ha detto che permetterà di effettuare pagamenti in criptovaluta

• Nel posticipo di Serie A il Milan ha battuto il Genoa 2 a 1

• Sono stati assegnati i premi Pulitzer: il New York Times ne ha presi 4, il New Yorker 3, uno è andato al fotografo che ha scattato le immagini dell’attentato a Trump

• Le piante grasse sulla tomba di Sandra Milo al Verano sono state divelte da un vandalo

• È morto l’ex pilota di Formula 1 tedesco Jochen Mass. Nel 1982 fu coinvolto nell’incidente in cui morì Gilles Villeneuve (ne rimase talmente impressionato da ritirarsi)

• A 97 anni è morto l’ex canottiere Giuseppe Moioli, che era il più anziano campione olimpico italiano ancora in vita



Titoli

Corriere della Sera: Israele pronto a occupare Gaza

la Repubblica: “Invaderemo Gaza” / è bufera su Israele

La Stampa: “Spazziamo via Gaza”

Il Sole 24 Ore: Ricercatori, scontro sul piano Ue

Avvenire: Mire sulla Striscia

Il Messaggero: Israele: invaderemo Gaza

Il Giornale: Stipendi più alti / ecco il piano

Leggo: La furia di Netanyahu su Gaza

Qn: Referendum, è scontro / Lega: flat tax ai neoassunti

Il Fatto: Bibi occupa e deporta / In Ue vietato parlarne

Libero: Tornano i negozi / vietati agli ebrei

La Verità: Microspie, infiltrati e 70 milioni / così gli 007 hanno incastrato Afd

Il Mattino: Gaza, l’ultima sfida di Israele

il Quotidiano del Sud: Israele, vince Netanyahu / Al via l’invasione di Gaza

il manifesto: Tutto / per uno

Domani: Netanyahu vuole occupare Gaza / «Faremo deportazioni di massa»