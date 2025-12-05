Castellammare del Golfo, due arresti in pochi giorni: interventi della Polizia di Stato

05/12/2025 12:12:00

Nel giro di pochi giorni la Polizia di Stato di Castellammare del Golfo ha eseguito due distinti arresti nei confronti di cittadini residenti nel territorio comunale, confermando l’intensificazione dell’attività di controllo e prevenzione portata avanti dal Commissariato.

Il primo provvedimento ha riguardato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione per una pena definitiva a due anni di reclusione. L’arrestato era stato riconosciuto responsabile del reato di atti sessuali con minorenne per fatti risalenti al 2021. Gli agenti del Commissariato lo hanno rintracciato e condotto presso la Casa circondariale competente per l’esecuzione della pena.

Il secondo arresto ha interessato un pregiudicato castellammarese già sottoposto alla detenzione domiciliare. Negli ultimi mesi l’uomo aveva accumulato numerose violazioni delle prescrizioni imposte, circostanze che hanno portato il Tribunale di Sorveglianza a disporre la sospensione della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere. Anche in questo caso, il provvedimento è stato eseguito dal personale della Polizia di Stato, che ha trasferito il soggetto in istituto penitenziario.

Le operazioni rientrano nel più ampio quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza pubblica che il Commissariato di Castellammare del Golfo continua a portare avanti con regolarità sul territorio.

