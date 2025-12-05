Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/12/2025 12:12:00

Castellammare del Golfo, due arresti in pochi giorni: interventi della Polizia di Stato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/castellammare-del-golfo-due-arresti-in-pochi-giorni-interventi-della-polizia-di-stato-450.jpg

Nel giro di pochi giorni la Polizia di Stato di Castellammare del Golfo ha eseguito due distinti arresti nei confronti di cittadini residenti nel territorio comunale, confermando l’intensificazione dell’attività di controllo e prevenzione portata avanti dal Commissariato.

Il primo provvedimento ha riguardato un uomo destinatario di un ordine di carcerazione per una pena definitiva a due anni di reclusione. L’arrestato era stato riconosciuto responsabile del reato di atti sessuali con minorenne per fatti risalenti al 2021. Gli agenti del Commissariato lo hanno rintracciato e condotto presso la Casa circondariale competente per l’esecuzione della pena.

Il secondo arresto ha interessato un pregiudicato castellammarese già sottoposto alla detenzione domiciliare. Negli ultimi mesi l’uomo aveva accumulato numerose violazioni delle prescrizioni imposte, circostanze che hanno portato il Tribunale di Sorveglianza a disporre la sospensione della misura alternativa e il ripristino della detenzione in carcere. Anche in questo caso, il provvedimento è stato eseguito dal personale della Polizia di Stato, che ha trasferito il soggetto in istituto penitenziario.

Le operazioni rientrano nel più ampio quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza pubblica che il Commissariato di Castellammare del Golfo continua a portare avanti con regolarità sul territorio.

 

Sempre a Castellammare, un altro arresto è stato effettuato dai Carabinieri. 



Cronaca | 2025-12-05 09:06:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/buongiorno24-del-5-dicembre-2025-250.jpg

Buongiorno24 del 5 Dicembre 2025

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social. Acqua, si accelera sul collegamento con le dighe Arancio e Garcia.A Palermo, alla riunione convocata a Palazzo...







Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola