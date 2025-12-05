Aggressione con calci, pugni e una spranga di ferro. Arrestato a Castellammare

Intervento del Soccorso Alpino, uomo trovato morto sul Monte Pellegrino

Giornata intensa per la Stazione Palermo del Soccorso Alpino. Alle 8 del mattino di ieri il 118 allerta i tecnici: un uomo ha minacciato gesti autolesionisti ed è scomparso. Vigili del fuoco e Carabinieri sono sul Monte Pellegrino dalle...