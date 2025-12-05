Sezioni
Cronaca
05/12/2025 08:58:00

Aggressione con calci, pugni e una spranga di ferro. Arrestato a Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764921656-0-aggressione-con-calci-pugni-e-una-spranga-di-ferro-arrestato-a-castellammare.jpg

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Alcamo e della Stazione Carabinieri di Castellammare del Golfo, hanno arresto un 32enne originario del Varesotto, ma domiciliato a Castellamare del Golfo, per lesioni personali aggravate.
 

In seguito ad una segnalazione giunta al 112, i Militari dell’Arma intervenivano presso le libere terme segestane, dove sorprendevano e arrestavano il 32enne che a seguito di una discussione stava aggredendo con calci pugni e una spranga di ferro un 46enne palermitano.
 

La vittima veniva soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata presso l’ospedale di Alcamo, dove veniva ricoverato non in pericolo di vita.
 

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto, per il 32enne è stato disposto l’obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore notturne
 









