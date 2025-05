7 Maggio: da oggi il Conclave, Merz cancelliere, Israele bombarda lo Yemen

07/05/2025 07:02:00

E' il 7 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi alle 16.30 i cardinali si ritireranno in conclave per eleggere il nuovo Papa. La fumata che annuncerà l’esito del primo scrutinio è attesa alle 19. Qui l'approfondimento di Tp24.

• Friedrich Merz è stato eletto cancelliere tedesco, ma solo al secondo turno di voto: non era mai successo che un candidato, vittorioso alle elezioni, non ottenesse la maggioranza al Bundestag nel giorno della sua investitura

• Israele ha bombardato lo Yemen per la seconda volta in due giorni, questa volta puntando all’aeroporto della capitale Sana’a. Dopo l’attacco gli Houthi hanno chiesto una tregua (lo ha detto Trump, il gruppo ribelle ha confermato, gli israeliani non hanno commentato)

• Trump ha detto che altri tre ostaggi israeliani a Gaza sono morti (ma non ha detto da chi l’ha saputo)

• L’India ha attaccato il Pakistan lanciando missili su nove siti, uccidendo 8 persone e causando almeno 35 feriti

• Se i negoziati non andranno a buon fine, l’Ue prevede contro-dazi sulle merci statunitensi da 100 miliardi di euro l’anno

• L’Inter ha battuto 4 a 3 il Barcellona al termine dei tempi supplementari, e perciò va in finale di Champions League





• Ieri sono morte tre persone sul lavoro: un camionista di 60 anni e un muratore di 24 nel milanese, un operaio di 30 anni in provincia di Teramo

• Alla periferia di Vigevano un giovane di 25 anni ha ucciso un uomo che gli doveva dei soldi per questioni di droga

• A Barletta un bambino di 4 anni è morto dopo essere caduto dalla bicicletta elettrica che stava guidando suo padre

• Nel Mediterraneo cinquanta migranti sono morti nel naufragio di un barcone, che era disperso dal 29 aprile

• A Pantelleria tre Frecce tricolori si sono sfiorate. Sono atterrate d’urgenza, ammaccate. Uno dei piloti si è fratturato una gamba

• Sabato Meloni e Lollobrigida erano in Val di Sole. Lei ha fatto rafting con la figlia, lui ha fatto un volo in parapendio

• Quattro pallavoliste della nazionale hanno rifiutato la convocazione in Nation League. L’allenatore Velasco non l’ha presa bene

• La Cgil ha annunciato la nascita di una sezione per gli arbitri di ogni disciplina

• Riccardo Chailly ha confermato che rimarrà direttore musicale della Scala fino al 2026 compreso

• Sono morti: Enrico Baleri, progettista della sedia «Spaghetti», esposta al MoMa; Raniero Gnoli, indologo e antichista; Marianne di Sayn-Wittgenstein-Sayn, principessa tedesca di 106 anni

• È morto anche Guerrino Casamonica, della famiglia di criminali che dieci anni fece il funerale a uno dei suoi membri con carrozza, musica del Padrino e petali di rosa. Il questore ha disposto che le esequie siano private

Titoli

Corriere della Sera: Merz, governo con il brivido

la Repubblica: La Chiesa sceglie il nuovo Papa

La Stampa: I giorni del Giudizio

Il Sole 24 Ore: Debito globale record: 324mila miliardi / Ora i conti pubblici Usa fanno paura

Avvenire: Parola allo Spirito

Il Messaggero: Avremo / il Papa

Il Giornale: Parolin: «Sono turbato»

Leggo: L’attesa è finita, Conclave al via

Qn: Germania brivido governo / Merz passa al secondo voto

Il Fatto: Due sberle per Ursula / e le sue Sturmtruppen

Libero: Fumata nera per Merz

La Verità: Il governo tedesco nasce zoppo

Il Mattino: Conclave, l’ora della scelta

il Quotidiano del Sud: La Germania dà il colpo di reni

il manifesto: Fumata grigia

Domani: Merz cancelliere, ma parte in salita / La Germania è fragile, Ue in ansia