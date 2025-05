Scandalo referti. E' morto l'uomo di Marsala che ha atteso 10 mesi per l'istologico

07/05/2025 11:07:00

Non ce l’ha fatta l’uomo di Marsala che per dieci lunghi mesi ha atteso l’esito di un esame istologico fondamentale per la sua salute. La sua storia era stata denunciata dalla figlia Valentina a marzo, quando scoppiò lo scandalo dei referti in ritardo all’Asp di Trapani. Oggi arriva la notizia della sua morte.

Il calvario era iniziato nel gennaio 2024, con la comparsa di un rigonfiamento dietro l’orecchio. Dopo la visita e il primo esame, arriva la diagnosi: carcinoma squamoso. A seguire l’intervento chirurgico a Marsala, il 4 aprile. Ma il tessuto asportato, destinato ad essere analizzato, sparisce nel caos amministrativo del sistema sanitario locale.

Per mesi la famiglia non riceve notizie. Il centro di anatomia patologica di Castelvetrano è chiuso per mancanza di personale, e solo a fine febbraio 2025 Valentina scopre che il referto era stato redatto il 6 dicembre 2024 a Caltagirone. Ma nessuno li aveva avvisati.

Nel frattempo, le condizioni dell’uomo peggiorano. Una nuova diagnosi rivela una neoplasia al fegato, ormai in metastasi. I medici sono chiari: se la risposta fosse arrivata per tempo, si sarebbe potuto intervenire. Ma ormai era troppo tardi.

Ora l’uomo è morto, lasciando la famiglia nella rabbia e nel dolore. “Chiederemo giustizia – aveva detto Valentina – questa tragedia non deve accadere mai più”.

La sua è solo una delle tante storie legate ai ritardi nei referti oncologici a Trapani. Ritardi che, per alcuni pazienti, si sono trasformati in condanne.