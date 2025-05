I fatti dell'8 Maggio: la prima fumata nera, Meloni vuole aumentare le spese militari

08/05/2025 07:02:00

E' l'8 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Alle 21.01 c’è la stata la prima fumata: nera. Oggi sono previste quattro votazioni, due al mattino e due al pomeriggio. Decine di migliaia di persone seguono il Conclave direttamente da piazza San Pietro

• Il primo ministro pakistano Muhammad Shebbaz accusa l’India di «aggressività», «codardia», dice che «noi pakistani combatteremo fino all’ultima goccia del loro sangue, noi vendicheremo ogni goccia di sangue versata»

• Giorgia Meloni ha risposto al secondo premier time in Parlamento da quando è al governo. Dice che vuole introdurre le preferenze nella legge elettorale e portare le spese militari al 2% del pil

• Il ministro Crosetto ha presentato al Copasir l’undicesimo pacchetto di aiuti all’Ucraina. Manderemo loro munizioni anti-aeree e cingolati

• J.D. Vance ha ammesso che le trattative di pace stanno andando male, che la Russia «sta chiedendo troppo». Anche Trump spiega di «non essere contento»





• Xi Jinping è atterrato a Mosca in vista della parata di domani sulla piazza Rossa.

• La Fed ha deciso di lasciare i tassi di interesse fermi in una forchetta fra il 4,25 e il 4,5 per cento. Con buona pace di Donald Trump, che chiede a Jerome Powell di abbassare il costo del denaro

• Brad Smith, un uomo di 50 anni affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), è la terza persona a utilizzare un’interfaccia neurale sviluppata da Neuralink per tornare a parlare

• Un primario dell’ospedale di Piacenza è finito ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le telecamere nascoste sistemate dalla polizia hanno documentato 32 episodi in 45 giorni. Molestava qualunque donna entrasse nel suo ufficio

• La Gran Bretagna e l’India hanno firmato un accordo commerciale che aumenterà l’interscambio tra i due Paesi di 30 miliardi di euro entro il 2040

• Disney lancia un parco a tema ad Abu Dhabi. Sarà costruito, finanziato ed operato dalla società emiratina Miral, sull’isola di Yas

• Il relitto del Bayesian è stato ripulito dagli agenti dell’MI6. Molto prima che iniziassero le operazioni di recupero, gli agenti di Sua Maestà hanno fatto sparire computer, dischi rigidi e memorie esterne

• Dieci giorni fa, il 28 aprile, per circa 90 secondi i controllori di volo che gestiscono decolli e atterraggi all’aeroporto di Newark, uno dei più trafficati degli Stati Uniti, hanno perso tutti i segnali radar e le comunicazioni con gli aerei in volo. Il blackout non ha causato incidenti, ma nelle sale di controllo si è diffuso il panico. Alcuni controllori di volo sono rimasti “sotto shock” e sono ancora a riposo forzato per motivi di salute

• Alberto Nagel, numero uno di Mediobanca, è stato ricevuto a palazzo Chigi

• L’ex numero due della Dna Michele Prestipino annuncia l’addio alla toga dopo l’indagine per rivelazione di segreto d’ufficio su alcune inchieste di mafia e ’ndrangheta legate al Ponte agli ex prefetti Gianni De Gennaro e Francesco Gratteri durante un pranzo

• La scrittrice Alexandra Fröhlich è stata assassinata dal figlio di 22 anni

• Alessandro Barbero ha chiuso il suo podcast Chiedilo a Barbero, di Chora Media, inaugurato il 19 maggio del 2023, arrivato alla puntata numero 103

• Vermiglio di Maura Delpero ha vinto sette David di Donatello, inclusa quella il miglior film e la miglior regista

• Il Paris Saint-Germain si è qualificato per la finale di Champions League, la più importante competizione calcistica per club, dopo aver battuto nella semifinale di ritorno l’Arsenal per 2-1. La finale sarà dunque Inter - Psg, si disputerà all’Allianz di Monaco il 31 maggio

• Dopo 17 anni Flavio Briatore è tornato a capo di una scuderia di Formula 1, la Alpine

• È morto Nino Marazzita, avvocato. Era stato legale di parte civile per l’omicidio Pasolini e aveva difeso l’assassino seriale Donato Bilancia. Famoso per aver partecipato a Forum (su Mediaset). Aveva 87 anni

Titoli

Corriere della Sera: Il Papa, l’attesa: fumata nera

la Repubblica: Cardinali divisi / al primo voto / è fumata nera

La Stampa: Intrighi Cardinali

Il Sole 24 Ore: Xi riarma la Cina e punta su Taiwan

Avvenire: Extra omnes, ora è attesa / Primo voto e fumata nera

Il Messaggero: La lunga attesa

Il Giornale: Fumata nera con giallo

Qn: Meloni: il 2% per la difesa / «La libertà ha un prezzo»

Il Fatto: Meloni: +10 mld in armi / Ursula di nuovo bocciata

Leggo: Donne, uscire la sera fa paura

Libero: Gli ultimi veleni del Conclave

La Verità: Merz-Macron, la coppia di zoppi / cerca di fregarci sul riarmo

Il Mattino: Suspence fumata

il Quotidiano del Sud: Il mondo in fiamme, la Chiesa al bivio

Domani: Conclave, i giorni del giudizio / Così le guerre pesano sulla scelta