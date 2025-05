 Calatafimi Segesta: Antonino Fiorello entra in Giunta, prende il posto di Massimo Fundarò

09/05/2025 07:00:00

Cambio in Giunta Municipale a Calatafimi Segesta: il geometra e agrotecnico Antonino Fiorello è il nuovo assessore comunale, subentrando a Massimo Fundarò. La nomina è stata ufficializzata dal sindaco Francesco Gruppuso, che ha anche annunciato le nuove deleghe assegnate a Fiorello.

Il neo assessore, già attivo politicamente in passato e attualmente presidente dell’associazione culturale “Giovanni Paolo II”, legata alla forza civica di supporto all'intera coalizione, avrà competenze ampie e strategiche: Territorio e Ambiente, Edilizia Privata e Infrastrutture, Ecologia, Verde Pubblico e Arredo Urbano, Urbanistica, Sviluppo Economico, Commercio e Agricoltura, PNRR, Coordinamento Progettualità per l'accesso ai fondi agevolati regionali, nazionali ed europei, e infine il Patrimonio.

Contestualmente, il vicesindaco Fascella acquisisce la delega al Bilancio, lasciando però quella al Patrimonio.

Il sindaco Gruppuso ha espresso un sentito ringraziamento all’uscente assessore Massimo Fundarò per il lavoro svolto: «Ha fornito un supporto qualificato che ha permesso alla città di raggiungere risultati di rilievo a livello nazionale nella gestione dei rifiuti, nella raccolta differenziata, nella definizione di un sistema tariffario idrico equo e nella tenuta degli equilibri di bilancio entro i termini di legge».

Gruppuso ha inoltre ricordato l’impegno di Fundarò nel recupero di fondi regionali per il completamento del Centro Comunale di Raccolta presso Ponte Patti — con uno stanziamento di 170.000 euro già approvato dalla Giunta Regionale e in attesa di decreto — e il suo ruolo come presidente della SRR Trapani Nord, da cui sono scaturiti importanti risultati in tema di raccolta differenziata d’ambito e finanziamenti per impianti di trattamento rifiuti, destinati a ridurre significativamente i costi futuri del servizio.

«All’on. Fundarò vanno i nostri migliori auguri per i suoi futuri impegni – ha concluso il sindaco – e al neo assessore Fiorello auguriamo buon lavoro, certo che saprà mettere le sue competenze al servizio della comunità di Calatafimi Segesta».