Verso il congresso del Pd. Il ritiro di Cracolici e le nuove fratture nel partito

09/05/2025 06:00:00

Tempo di congresso per il Partito Democratico,il ritiro di Antonello Cracolici dalla corsa alla segreteria regionale, non senza critica sullo stato attuale del partito, ha creato altre fratture.



Intanto c’è un nome indicato come vice segretaria regionale ed è quella di Valentina Chinnici, attuale deputata regionale. Il duo Barbagallo-Chinnici rappresenterà ai congressi l’area della segretaria nazionale, Elly Schlein.

Per la Chinnici è tempo di costruire un partito solido che si intesti “una battaglia netta e senza ambiguità per la legalità e l’antimafia, contro ogni forma di infiltrazione che ostacola lo sviluppo della Sicilia”. Quindi impegno “per i giovani, per il lavoro dignitoso, per la scuola a tempo pieno, per la sanità pubblica come presidio di giustizia sociale”.

Rigeneriamo il PD

La mozione “Rigeneriamo il PD” è stata presentata proprio per rigenerare lo stesso congresso regionale ma le frizioni interne continuano ad esserci.

Nel frattempo in assenza di altri nomi da contrapporre a Barbagallo, che detiene il maggior numero di tessere, e a votare possono essere solo i tesserati, è difficile che qualcuno scelga già di essere perdente in partenza, utile però a creare una discussione di confronto democratica che vada oltre la conta delle tessere.

Manca davvero poco a celebrare le assemblee pre congressuali e il rischio concreto è che in molti non partecipino proprio all’elezione, dunque un partito monco. Si tratta di 16000 iscritti, che dovranno esprimersi.



Documento pro Barbagallo

Si tratta di tante firme, sono oltre 100, che hanno deciso di dare sostegno al segretario uscente, non solo parlamentari regionali ma anche amministratori e pure tesserati. Tra i firmatari ci sono i deputati regionali Dario Safina e Nello Di Pasquale, poi ancora dal nazionale Peppe Provenzano, Antonio Nicita, Giovanna Iacono.

Si tratta, dicono, di un congresso che porta al rinnovamento dei propri gruppi dirigenti.

Cracolici

Per l’onorevole Cracolici, invece, si tratterà di un congresso fortemente divisivo: “Venti giorni fa ho manifestato alla segreteria nazionale la preoccupazione di un Congresso fortemente divisivo e suggerivo di trovare una soluzione, offrendo una mia disponibilità nella misura in cui avessi questo profilo e dando l'immediata disponibilità a mettermi da parte qualora si fosse trovata una soluzione condivisa. Purtroppo temo che sarà un congresso di forte contrapposizione”.