10 Maggio: prima messa per Leone, parata militare a Mosca, guerra di spie

10/05/2025 07:22:00

E' il 10 Maggio 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Leone XIV ha celebrato la sua prima messa nella Cappella Sistina, alla presenza dei cardinali. Nell’omelia ha detto che chi non crede in Dio cade preda di «tecnologia, denaro, piacere e potere». E che la missione dei cattolici è intervenire dove non c’è la fede



• Per ora, come da prassi, tutte le cariche del Vaticano sono state prorogate. Il nuovo Papa si prenderà del tempo per capire come organizzare il governo della Chiesa. Tutti si chiedono: che fine farà il cardinale Fernández, prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, responsabile del pasticcio sulle benedizioni ai gay



• A Mosca si è tenuta la parata militare per gli 80 anni dalla vittoria nella grande guerra patriottica. I soldati hanno sfilato sulla piazza Rossa. Assieme a Putin c’erano il presidente cinese Xi Jinping, quello brasiliano Lula e altri 25 leader stranieri

• È scoppiata una guerra di spie tra Orbán e Zelens’kyj. Intanto, a Leopoli, una ventina di ministri degli Esteri europei propongono un tribunale speciale per processare Putin

• Trump si è detto disponibile ad accettare «un piccolo aumento delle tasse sui ricchi» per poter «aiutare lavoratori a medio e basso reddito»

• La presidente del Messico Claudia Sheinbaum ha fatto causa a Google per aver accettato di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d’America

• Il livello di scontro tra India e Pakistan si alza di giorno in giorno. Sul confine, attacchi con droni e colpi d’artiglieria. L’India ha sospeso la Premier League di cricket. A Nuova Delhi sono risuonate sirene d’allarme per una simulazione, e molte scuole private sono passate a fare le lezioni solo online

• L’Albania va al voto per le elezioni politiche. Il Partito socialista, guidato dal primo ministro Edi Rama, punta a confermarsi per la quarta volta maggioranza, con all’orizzonte l’adesione all’Unione europea entro il 2030

• Paura a Milano. Un agguato per strada a colpi di pistola. L’obiettivo, illeso, era Luca Guerrini, 27 anni, molto vicino all’ex capo della curva Luca Lucci

• Vittorio Sgarbi sta meglio, sta uscendo dalla depressione. Giorgia Meloni è molto irritata con Marina B.

• Il Consiglio dei ministri ha impugnato di fronte alla Corte costituzionale la legge della Toscana sul suicidio assistito

• Cani e gatti di qualsiasi dimensione e peso potranno viaggiare in aereo insieme ai propri padroni in cabina, senza più essere costretti a finire nella stiva pressurizzata

• I controllori di volo dell’aeroporto di Newark hanno perso di nuovo i segnali radar per 90 secondi. Neanche stavolta ci sono stati incidenti

• A Palermo due aspiranti terroristi bengalesi chiedevano aiuto a ChatGPT per pianificare gli attentati

• Durante la cerimonia dei David di Donatello il regista Pupi Avati ha bacchettato la politica. «Il cinema è fatto di piccole società indipendenti, che stanno facendo una fatica pazzesca…»

• Serie A, Milan-Bologna è finita 3 a 1. In classifica i rossoneri salgono all’ottavo posto, a -2 proprio dal Bologna

• Il Giro d’Italia è partito, Mads Pedersen vince la prima tappa

• Sinner torna in campo. Non c’è angolo del Foro Italico dove ogni pensiero non sia al Rosso che oggi alle 19, dopo aver scontato la squalifica di tre mesi, debutta contro l’insidioso argentino Navone

• Schwazer torna in gara a 40 anni, correrà una 10 km di marcia in Veneto

• È morto Gianni Vasino, giornalista sportivo, volto storico di 90° minuto. Dicono fosse «un esponente della scuola dei giornalisti Rai competenti e pacati». Aveva 88 anni

• Se ne sono andati anche il regista di House of Cards James Foley (71 anni), il fisico e politico Giuseppe Basini (76 anni) e la sopravvissuta alla Shoah Margot Friedländer (103 anni)

Titoli

Corriere della Sera: Leone, il messaggio ai potenti

la Repubblica: Il manifesto del Papa

La Stampa: Pace e Guerra

Il Sole 24 Ore: Fisco, con la riforma fino a 6,5 miliardi / nelle nuove sanatorie degli Enti locali

Avvenire: La fede, la missione

Il Messaggero: Un’enciclica sull’IA

Il Giornale: Prima scossa: / Gesù non è / Superman

Qn: La sua gente

Il Fatto: Chi se ne frega di Gaza: / armiamo ancora Israele

Libero: La sinistra sequestra il Papa

La Verità: Un giorno da Leone

Il Mattino: La Chiesa di Leone XIV

il Quotidiano del Sud: Leone XIV sferza i cristiani

il manifesto: In Pope we trust

Domani: Fede, pace, migranti e sociale / L’agenda di papa Leone XIV