 Mazara aderisce al progetto RecoPET. Attivi 4 eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie 

10/05/2025 08:00:00

Mazara del Vallo fa un passo importante verso la sostenibilità ambientale con l’attivazione del progetto RecoPET, promosso dal Consorzio COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica). L’iniziativa mira a incentivare il corretto conferimento delle bottiglie in PET, un materiale plastico largamente utilizzato per contenere prodotti alimentari, riducendo così l’impatto ambientale derivante dalla plastica monouso.

Come sottolineato dall’assessore comunale all’Ambiente, Giampaolo Caruso: “Il progetto RecoPET si inserisce perfettamente nelle politiche ambientali della nostra città, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a un comportamento più responsabile verso la raccolta differenziata e il rispetto dell’ambiente. Grazie a questa iniziativa, vogliamo contribuire attivamente alla creazione di un ambiente più pulito e decoroso, libero dalla plastica.”

Per facilitare il conferimento delle bottiglie in PET, sono stati installati quattro eco-compattatori, conosciuti anche come “macchinette mangiaplastica”, in punti strategici della città. Questi dispositivi permettono non solo di raccogliere le bottiglie in PET ma anche di compattarle, ottimizzando così il processo di recupero e riciclo. Gli eco-compattatori sono già operativi nelle seguenti zone:

Parcheggio Piazzale Quinci

Lungomare San Vito

Piazza Inam Al Mazarì

Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Fino al 15 maggio, in ogni area sarà presente un facilitatore, una figura dedicata a supportare i cittadini nell’utilizzo corretto degli eco-compattatori e nel fornire informazioni utili sul funzionamento delle macchine e sugli obiettivi del progetto.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle normative europee relative alla plastica monouso (Single Use Plastic – SUP), che stabiliscono obiettivi ambiziosi per la raccolta delle bottiglie in PET, fissando target del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029. Questo progetto si configura come un passo fondamentale per raggiungere tali obiettivi e per sensibilizzare la cittadinanza alla necessità di un comportamento più virtuoso nei confronti del riciclo.

Inoltre, per incentivare la partecipazione, è attiva anche l’iniziativa nazionale "Instant Win Corepla". Grazie a questa iniziativa, i cittadini che utilizzeranno gli eco-compattatori RecoPET avranno la possibilità di vincere premi immediati o buoni digitali. Partecipare è semplice: basta registrarsi sull’app dedicata e utilizzare uno dei compattatori installati sul territorio.

L’Amministrazione comunale invita dunque tutti i cittadini di Mazara del Vallo a partecipare attivamente a questo importante progetto, con la consapevolezza che il corretto conferimento delle bottiglie in PET contribuirà non solo alla raccolta differenziata, ma anche alla creazione di un futuro più sostenibile.