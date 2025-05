Mazara, scrutatori per i referendum. Si cercano sponsor per "Tesori dal blu"

10/05/2025 17:51:00

La Commissione elettorale comunale si riunirà venerdì 16 maggio alle ore 11,30 presso l'Ufficio elettorale di via Carmine (piano terra Palazzo Cavalieri di Malta), in adunanza pubblica, per la nomina tramite sorteggio - dall'apposito albo - degli scrutatori di seggio elettorale che nelle giornate dell'8 e 9 giugno coadiuveranno i presidenti di seggio ed i segretari nelle operazioni di voto del Referendum Popolare.

Lo annuncia il vice sindaco Vito Billardello che, su delega del sindaco Quinci, presiede la Commissione elettorale comunale composta dai consiglieri comunali Pietro Ferro, Massimo Giardina e Francesco Foggia. Segretaria della Commissione è la responsabile dell'Ufficio elettorale Giuseppa Gabriele.

Il metodo per la scelta degli scrutatori sarà ancora una volta quello del sorteggio. Tramite il sorteggio elettronico verranno estratti i numeri abbinati ad ognuno dei 7396 nominativi inseriti nell'albo aggiornato di scrutatore di seggio elettorale. Alle operazioni di sorteggio potrà assistere chiunque ne abbia interesse.

Per i referendum sono previsti 3 scrutatori per ognuno dei 50 seggi elettorali, oltre ad uno scrutatore per gli eventuali c.d. "seggi volanti" (ospedale e case di cura che ne faranno richiesta con determinate caratteristiche) che verranno resi noti nei prossimi giorni.

Il totale degli scrutatori titolari nominati tramite il sorteggio saranno pertanto di un numero di poco superiore ai 150.

Seguirà nei prossimi giorni manifesto di convocazione.

TESORI DAL BLU. Il Comune di Mazara del Vallo, in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, sta organizzando la seconda edizione del Festival “Tesori dal Blu”, prevista dal 29 al 31 maggio 2025, con l'obiettivo di valorizzare le risorse marine, le tradizioni locali e promuovere lo sviluppo sostenibile del settore ittico.

Poiché l’evento sarà finanziato esclusivamente da fondi ministeriali, si rende necessario integrare tali risorse attraverso sponsorizzazioni tecniche per coprire servizi e attività non finanziati, al fine di garantire la piena riuscita della manifestazione.

Con l’autorizzazione della Giunta municipale, pertanto, il dirigente del I settore comunale ha emanato un avviso pubblico con il quale si ricercano sponsorizzazioni per i seguenti servizi: ospitalità per delegazioni istituzionali e operatori del settore; servizi logistici e di trasporto; allestimenti scenografici e tecnici; attività culturali, musicali e di intrattenimento; materiale promozionale e informativo.

Le sponsorizzazioni potranno essere solamente tecniche, cioè attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sopraindicati. Quale contropartita gli sponsor selezionati avranno diritto a visibilità pubblicitaria per tutta la durata dell’evento, attraverso l'inserimento del proprio logo o marchio sul materiale promozionale durante il Festival e nei canali di comunicazione istituzionali dello stesso.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro e non oltre il 16 maggio, mediante PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it, ovvero consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mazara del Vallo, sito in via Carmine, 8.