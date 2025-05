Due bimbi di 2 anni e un uomo sono morti di fame e sete su un gommone

11/05/2025 18:33:00

Due bimbi di soli due anni e un uomo di trenta anni sono morti di fame e di sete su un gommone. Sono le tre vittime dell'ultima tragedia dell'immigrazione al largo di Lampedusa. I cadaveri sono stati portati sul molo dell'isola dal veliero nadir della Ong tedesca Resqship, insieme ad altre 57 persone che sono state salvate. Tra questi anche due minori, pare di due anni.

Stando alle prime informazioni le due piccole vittime e il giovane sarebbero morti di stenti, di sete e di fame. I corpo sono già stati trasferiti nel cimitero di Cala Pisana. Secondo il racconto dei testimoni scampati alla morte ci sarebbe anche un disperso: un uomo finito in acqua, forse volontariamente per trovare sollievo alle ustioni, e che poi non sarebbe più riuscito a risalire a causa del mare agitato.

I migranti avevano preso il mare mercoledì notte a bordo di un gommone partito dalla Libia e sarebbe rimasto alla deriva per giorni, fino a quando è intervenuta l'Ong tedesca. Per il viaggio verso la Sicilia avrebbe pagato ai trafficanti 1.500 dollari a testa. La guardia costiera ieri aveva evacuato sei persone che avevano urgente bisogno di cure. Nel gruppo delle persone tratte in salvo da Nadi ci sono anche 13 donne e 2 minori originari di Gambia, Ghana, Niger, Sierra Leone, Nigeria e Togo.

I due bimbi erano morti «il giorno prima del soccorso», avvenuto ieri, «a causa della sete»; mentre il trentenne è deceduto «nonostante gli sforzi per rianimarlo». Drammatico il racconto dell'equipaggio del veliero Nadir della Ong tedesca Resqschip, dopo lo sbarco a Lampedusa. Il team aveva ascoltato un messaggio radio da un aereo di Frontex su un'imbarcazione in difficoltà nella zona di ricerca Sar maltese. A bordo c'erano 62 persone, tra cui 17 donne, due neonati e quattro bambini piccoli. Il gommone era partito da Zawiyah (Libia) tre giorni prima. Con il motore che si era guastato due giorni prima, le persone erano esposte al vento e alle intemperie. Quando il Nadir ha raggiunto il gommone intorno alle 16.30, «era troppo tardi per aiutare alcune persone». «Quando abbiamo iniziato i soccorsi, ci sono stati consegnati due corpicini senza vita», racconta Rania, un operatore medico a bordo del Nadir. «Erano morti il giorno prima, probabilmente di sete». Durante l'evacuazione di tutte le persone sul Nadir, è stato trovato anche un uomo privo di sensi che si è tentato invano di rianimare per 30 minuti dopo essere andato in arresto cardiaco.