 Marettimo, cittadini restituiscono dignità al Welcome Terminal abbandonato

12/05/2025 11:50:00

Domenica 11 maggio 2025, a distanza di quasi cinque anni dalla sua installazione e dopo un lungo periodo di abbandono, il Welcome Terminal dello Scalo Nuovo dell’Isola di Marettimo è tornato a splendere. Grazie all'impegno del neonato Comitato per la Tutela dei Diritti dell’Isola di Marèttimo, decine di volontari hanno partecipato alla pulizia e alla manutenzione dell’edificio prefabbricato, situato proprio di fronte all’imbarco passeggeri.

Il Terminal, installato nell’agosto del 2020 per offrire riparo ai viaggiatori in transito da e per l’isola, era da tempo in uno stato di totale incuria. L’intervento di domenica è il quarto realizzato nell’ambito dell’iniziativa dal titolo “L’ISOLA di @MARETTIMO PULITA è PIÙ BELLA”, una campagna civica che unisce tutela ambientale e senso di comunità.

Fondato a fine marzo 2025, il Comitato si è rapidamente affermato come una delle realtà più vivaci dell’isola, raccogliendo oltre 150 adesioni in poche settimane tra residenti, turisti affezionati, amici e simpatizzanti, anche da fuori. Il suo obiettivo? Promuovere decoro, bellezza e rispetto per l’ambiente, restituendo ai cittadini e ai visitatori spazi dignitosi e accoglienti.

«Questa non è solo una pulizia – spiegano i promotori – ma un gesto simbolico di cura e di cittadinanza attiva. Speriamo ora che il Terminal possa essere finalmente destinato a una gestione efficiente, diventando un vero punto di accoglienza per i passeggeri: un rifugio dal sole o dalla pioggia, come era stato pensato fin dall’inizio».

Entusiasmo, partecipazione e amore per l’isola sacra: questi gli ingredienti che stanno trasformando un’iniziativa spontanea in un movimento sempre più partecipato. Marettimo dà così un segnale forte: il cambiamento comincia dal basso, e la bellezza si costruisce insieme.