12/05/2025 16:34:00

Una violenta esplosione, causata da una fuga di gas, ha distrutto parzialmente un’abitazione nel primo tratto del lungomare Fata Morgana a Mazara del Vallo. Le fiamme divampate nell’immediato hanno provocato il ferimento di una donna anziana che si trovava all’interno della casa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti con prontezza i Vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’intera area. A supporto anche i Carabinieri, la Polizia di Stato e la Polizia Municipale, presenti per regolare la viabilità e avviare gli accertamenti del caso.

La donna, cosciente al momento dei soccorsi, è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale “A. Ajello” per le cure del caso. Le sue condizioni, al momento, non destano particolare preoccupazione. Sono in corso indagini per chiarire le cause esatte dell’esplosione.