Trapani dice no all'odio: appuntamento 17 maggio per il corteo contro l'Omolesbobitransfobia

12/05/2025 16:00:00

Sabato prossimo, 17 maggio, Trapani si prepara a diventare il cuore pulsante di una battaglia per i diritti civili. In occasione della Giornata Internazionale contro l’Omolesbobitransfobia, l'associazione locale Shorùq Arcigay ha lanciato un appello vibrante alla città: ritrovarsi alle 18:00 alla Casina delle Palme per un corteo che vuole essere un grido unanime contro ogni forma di discriminazione e violenza basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Questa data non è scelta a caso. Il 17 maggio ricorda quel lontano 1990 in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità compì un passo storico, cancellando l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Eppure, a distanza di anni, la strada verso una piena uguaglianza e un reale rispetto sembra ancora costellata di ostacoli e, in alcuni contesti, segnata da preoccupanti retromarce.

Proprio in questo scenario, Shorùq Arcigay Trapani sente forte la responsabilità di "alzare la voce e farci vedere". Come spiegano dall'associazione, in un momento storico in cui i diritti civili appaiono sempre più fragili, scendere in piazza non è solo un'opzione, ma un atto politico necessario e urgente. La richiesta è chiara e diretta: serve più che mai una legge che offra una tutela concreta a chi viene discriminato a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.

Gli attacchi, in particolare verso la comunità transgender, sono percepiti come un campanello d'allarme che impone una risposta collettiva. La visibilità, in questo contesto, diventa uno strumento potente di resistenza, un modo per affermare la propria dignità e autodeterminazione di fronte a pregiudizi e ostilità.

Il percorso del corteo si snoderà attraverso due delle arterie principali della città, via Torrearsa e via Garibaldi, per poi confluire in Piazza Municipio. Qui, fino alle ore 20:00, sarà allestito un banchetto informativo. Un'occasione preziosa per Shorùq Arcigay Trapani di presentarsi alla cittadinanza, condividere le proprie istanze e illustrare l'impegno quotidiano per costruire una società più equa, giusta e rispettosa delle differenze che la compongono.

L'invito dell'associazione è rivolto a tuttə, senza distinzioni di sorta. Un appello alla partecipazione consapevole, perché, come sottolineano con forza, "in democrazia, i diritti delle minoranze sono la misura della libertà di tuttə". Anche quando certe battaglie non toccano direttamente la nostra esperienza personale, difenderle è un dovere che ci accomuna come collettività.

Per chi volesse saperne di più o mettersi in contatto con l'associazione: +393331295767, +393387245454, trapani@arcigay.it. Per rimanere aggiornati sulle iniziative, è possibile seguire Shorùq Arcigay Trapani su Facebook e Instagram.