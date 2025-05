12/05/2025 10:11:00

I Carabinieri di Trapani hanno arrestato due pregiudicati calabresi di 60 e 56 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale alle porte della città e, alla luce dei loro numerosi precedenti di polizia e del fatto che non veniva fornita una motivazione della loro presenza a Trapani, i militari a seguito di perquisizione personale e veicolare, nel bagagliaio dell’auto, hanno trovato e posto sotto sequestro circa 3.5 kg. di cocaina.

A seguito dell’udienza di convalida, i due sono stati tradotti presso il carcere di Trapani. Gli arresti e il sequestro della droga sono un ulteriore risultato dell’incremento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, svolti sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trapani

e in piena sinergia con le decisioni assunte in seno al Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Trapani.